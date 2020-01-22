【國際要聞】美國出現首宗武漢肺炎病例，疾控中心料病例將增加

《經濟通通訊社２２日專訊》美國聯邦疾病控制與預防中心（ＣＤＣ）周二（２１日）表示
，一名來自中國的旅客在西雅圖被確診為武漢肺炎感染者，預計美國將出現更多病例。
疾控中心表示，已開發新檢測方法，可以在西雅圖識別旅客是否攜帶病毒，並計劃將篩查範
圍擴大至亞特蘭大和芝加哥機場。
武漢肺炎源於中國中部城市武漢，目前已傳至北京及上海。據中國衛生官員稱，至今已有逾
３００人感染，６人死亡。（ａｌ）
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