《經濟通通訊社２２日專訊》美國電腦軟硬件開發公司ＩＢＭ公布業績，上年第四季純利按
年增約８８％至３６﹒７億元（美元．下同），每股盈利４﹒７１元，略勝預期４﹒６９元。
期內，收入增不足１％至２１７﹒８億元，不過勝預期２１６﹒４億元。當中雲服務業務收
入最好，達７２﹒４億元，勝預期７１﹒４億元。
另外，系統收入３０﹒４億元，全球技術服務收入６９﹒５億元，全球商務服務收入
４２﹒４億元。
公司預計，今年每股盈利將不少於１３﹒３５元，勝早前預期１３﹒２８美元。（ａｌ）
22/01/2020 08:36
【外企業績】ＩＢＭ上季純利增約九成至近３７億美元，勝預期
《經濟通通訊社２２日專訊》美國電腦軟硬件開發公司ＩＢＭ公布業績，上年第四季純利按
年增約８８％至３６﹒７億元（美元．下同），每股盈利４﹒７１元，略勝預期４﹒６９元。
期內，收入增不足１％至２１７﹒８億元，不過勝預期２１６﹒４億元。當中雲服務業務收
入最好，達７２﹒４億元，勝預期７１﹒４億元。
另外，系統收入３０﹒４億元，全球技術服務收入６９﹒５億元，全球商務服務收入
４２﹒４億元。
公司預計，今年每股盈利將不少於１３﹒３５元，勝早前預期１３﹒２８美元。（ａｌ）
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