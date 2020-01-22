【華為風波】孟晚舟案進行第二日審訊，辯方稱指控在加拿大不成立

《經濟通通訊社２２日專訊》華為首席財務官孟晚舟案進行第二日審訊，辯方律師強調美國

對孟晚舟的欺詐指控在加拿大不成立。

辯方引述案例指，在加拿大欺詐行為要求受害人面臨「經濟被剝奪」，故滙豐銀行必須面臨

財務損失，才能確認孟晚舟的欺詐行為。

辯方又指，如果滙豐沒有面臨財務損失，美國用於引渡孟晚舟的指控在雙重犯罪原則下不成

立。辯方又強調，美國針對孟晚舟的訴訟完全是由美國的制裁驅動，與加拿大及盟國的法律並不

一致。

審訊明日繼續，控方料最快今日表述論據。（ａｌ）

