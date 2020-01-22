《古臣周記－古臣》５Ｇ股又掀炒作，神州電訊佬受惠程度有幾大？

《古臣周記》繼舊年１１月神州三大電訊商公布首批５Ｇ電話服務ｐｌａｎ之後，神州今年

正式進入５Ｇ投資嘅高峰期。不過，對比起做開電訊基建嘅股份例如京信通信（０２３４２）或

５Ｇ手機相關設備股，神州電訊股嘅走勢就比較落後。要部署５Ｇ概念股，神州電訊股值唔值得

吸納？佢哋嘅前景包括資本開支控制方面同政策風險又係點？



＊５Ｇ元年有望刺激電訊業ＡＲＰＵ增長＊



花旗最新發表研究報告指，神州電訊業今年嘅投資將進入高峰期，但預料相關設備價格嘅下

降幅度或高於預期，所以總資本開支增長預料唔會超出孖屐預期，大約增長一成六。其中中移動

（００９４１）、中電信（００７２８）及中聯通（００７６２）嘅資本開支分別為１８７０億

人仔、９１０億人仔及７２０億人仔。整體行業服務收入料按年增長３﹒２巴仙。

除咗成本料唔會大增，大摩亦都唱好神州電訊佬嘅收入表現會有所提升。該行表示，孖屐之

前對５Ｇ資本開支增加嘅憂慮已經喺股價上反映，但就忽略左５Ｇ推動ＡＰＲＵ增長嘅正面因素

。其中大摩最睇好嘅中移動，預料今年移動通訊數據ＡＰＲＵ可增加２巴仙，出年再升３巴仙，

帶動移動服務收入由舊年嘅跌８巴仙，升至今年嘅增長５巴仙；而且板塊股息率有約５巴仙，就

算跌都唔會跌太多。不過以三大電訊佬嚟睇，暫時得中移動股息超過４厘。



＊全國５Ｇ網絡覆蓋，提速降費陰霾未減＊



雖然大行都唱好神州電訊佬今年ＡＰＲＵ可以改善，但之前一直困擾呢個板塊嘅政策風險仍

未完全釋除，就係「提速降費」嘅壓力。舊年年底各大電訊商推出嘅５Ｇ計劃費用相差都幾大，

最便宜嘅一個月只需１２８人仔，最貴嘅８６９人仔都有。

工信部喺舊年１２月嘅會議入面提及，力爭喺今年年底實現全國所有地級市覆蓋５Ｇ網絡，

並會繼續做好網絡提速降費，以推動５Ｇ網絡共建共享。睇番神州喺去年十一月正式啟動５Ｇ商

用，首批開通嘅５０個城市有北京、上海同深圳等。不過，目前５Ｇ覆蓋度最理想嘅深圳，喺今

個月工信局嘅會議中透露，２０１９年底只實現重點區域嘅網絡覆蓋，睇來今年要達到全面覆蓋

仍需努力。但更令人關注嘅係全國其他地方嘅５Ｇ網絡覆蓋進展。

喺本月初，神州工信部向三大電訊商以外嘅廣電網授出５Ｇ頻段許可，將會喺１６個神州城

市建５Ｇ網絡。由於可見，神州正加緊步伐喺全國鋪設５Ｇ網絡，為此不惜引入更多競爭者。除

左喺網絡供應上有競爭，三大電訊商亦要面對提速降費壓力，因為全面覆蓋網絡嘅下一步就係加

強普及應用，要做到呢一點，削減費用自然在所難免。



＊中移十天線吸納，上周沽出銀娛賺萬多銀＊



喺三大神州電訊商當中，中移動嘅資本實力同孖屐覆蓋度最高，加上大摩亦唱好佢今年

ＡＲＰＵ可以受惠神州推動５Ｇ嘅國策，所以阿臣都希望吸納一手。不過近排受武漢疫情影響，

孖屐走勢有向下回調之勢，所以保守起見，阿臣都係趁佢回落到１０天線（約６６銀）水平吸納

。

另外，阿臣亦趁農曆新年前夕，喺上星期五沽出銀娛獲利離場，每股作價６２﹒５銀，一手

未計手續費賺１１２００銀。

下星期阿臣外遊，所以大年初五（２９日）本欄暫停一期，鼠年第一次同大家見面會喺２月

５日。阿臣喺度向各位讀者拜個早年，祝願大家新一年心想事成，金銀滿屋！



表列截至１月２２日（１１：１５ａｍ止）阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

煤氣 １０００股 １６﹒００ １５﹒６０ １５６００

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １１３５﹒００ １１３５０

平安好醫生 ５００股 ５２﹒９０ ７１﹒０５ ３５５２５

阿里巴巴 １００股 １７６﹒００ ２１７﹒４０ ２１７４０

旺旺 １０００股 ７﹒０９ ６﹒９７ ６９７０

國航 ２０００股 ７﹒８７ ６﹒８９ １３７８０

深高速 ２０００股 １１﹒１５ １０﹒７４ ２１４８０

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股票市值 ： １２６４４５元

剩餘現金 ： ６５３００元

組合淨值 ： １９１７４５元

組合本月收益表現： ＋ ４﹒８％（截至上月底止組合淨值：１８２９５７元）

組合累計收益表現： ＋８２﹒６％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：１５ａｍ

