  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/01/2020 09:48

《異動股》藥股榮辱互見，石藥升近１％，潤藥跌逾１％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》石藥集團（０１０９３）現價升０﹒７４％，報１９﹒１４元
；成交約５７８萬股，涉資１﹒１１億元。華潤醫藥（０３３２０）跌１﹒１３％，報６﹒９７
元。
　　今早藥股表現榮辱互見，惟早前大行麥格理發表研究報告指，內地公佈第三輪藥品集中採購
結果後，中資醫藥股股價反應正面，該行表示，經過藥物集採的明顯降價，不認為結果對中資醫
藥行業未來基本面有負面影響，相信石藥未來在非集採藥品領域中才是其增長能力的關鍵，予其
「跑贏大市」評級及目標價２５﹒９２港元。
　　現時，恆生指數報２７９９８點，升１３點或升０﹒０５％，主板成交１３１﹒５２億元。
國企指數報１０９８８點，升１８點或升０﹒１７％。
　　上證綜合指數報３０１６點，跌３５點或跌１﹒１８％，成交５３２﹒９３億元人民幣。
　　深證成份指數報１０７８２點，跌１７１點或跌１﹒５６％，成交８２６﹒８０億元人民幣

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　石藥集團（０１０９３）　　１９﹒１４元　　　升０﹒７４％
　　威高股份（０１０６６）　　　９﹒６８元　　　跌０﹒６２％
　　國藥控股（０１０９９）　　２７﹒４０元　　　跌０﹒５４％
　　中生製藥（０１１７７）　　１１﹒８８元　　　跌０﹒５０％
　　平安好醫生（０１８３３）　７０﹒００元　　　升４﹒４８％
　　藥明生物（０２２６９）　１０４﹒６０元　　　升０﹒５８％
　　華潤醫藥（０３３２０）　　　６﹒９７元　　　跌１﹒１３％
　　百濟神州（０６１６０）　１０２﹒００元　　　跌０﹒６８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
樓市「胡」言22/01/2020
THE RICHMOND開價：「即供」「建期」點揀好？視乎你資金情況！
國際動態22/01/2020
特續打擊「月子旅遊」 限非美公民孕婦入境
中國故事21/01/2020
【武漢肺炎】武漢市加強管控進出人員 加大排查農貿市場
生財有道21/01/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：京信通信短期有調整壓力
FOCUS21/01/2020
【FOCUS】降級兼逢疫來急 港股走勢留意三大因素
生財有道21/01/2020
【指數期權】港交所：研究推個股每周指數期權 需考慮投資者需要
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金