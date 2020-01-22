《異動股》藥股榮辱互見，石藥升近１％，潤藥跌逾１％

《經濟通通訊社２２日專訊》石藥集團（０１０９３）現價升０﹒７４％，報１９﹒１４元

；成交約５７８萬股，涉資１﹒１１億元。華潤醫藥（０３３２０）跌１﹒１３％，報６﹒９７

元。

今早藥股表現榮辱互見，惟早前大行麥格理發表研究報告指，內地公佈第三輪藥品集中採購

結果後，中資醫藥股股價反應正面，該行表示，經過藥物集採的明顯降價，不認為結果對中資醫

藥行業未來基本面有負面影響，相信石藥未來在非集採藥品領域中才是其增長能力的關鍵，予其

「跑贏大市」評級及目標價２５﹒９２港元。

現時，恆生指數報２７９９８點，升１３點或升０﹒０５％，主板成交１３１﹒５２億元。

國企指數報１０９８８點，升１８點或升０﹒１７％。

上證綜合指數報３０１６點，跌３５點或跌１﹒１８％，成交５３２﹒９３億元人民幣。

深證成份指數報１０７８２點，跌１７１點或跌１﹒５６％，成交８２６﹒８０億元人民幣

。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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石藥集團（０１０９３） １９﹒１４元 升０﹒７４％

威高股份（０１０６６） ９﹒６８元 跌０﹒６２％

國藥控股（０１０９９） ２７﹒４０元 跌０﹒５４％

中生製藥（０１１７７） １１﹒８８元 跌０﹒５０％

平安好醫生（０１８３３） ７０﹒００元 升４﹒４８％

藥明生物（０２２６９） １０４﹒６０元 升０﹒５８％

華潤醫藥（０３３２０） ６﹒９７元 跌１﹒１３％

百濟神州（０６１６０） １０２﹒００元 跌０﹒６８％

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