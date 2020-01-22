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即市新聞

22/01/2020 13:37

《異動股》小米飆半成，中信建投料能克服手機業務競爭目標１５元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》小米（０１８１０）獲中信建投唱好，現價飆升５﹒０２％，
報１３﹒４元；成交約１﹒５６億股，涉資２０﹒３７億元；主動買盤六成。
　　中信建投發表報告指，小米手機業務強的補短板能力強勁，相信仍能在目前競爭激烈的環境
中克服困難，維持對「買入」評級及１５元目標價。與現價比較，仍有近１２％潛在升幅。
　　該行指，小米推出的平價每部僅１９９９元人民幣的５Ｇ手機，有利加快５Ｇ普及。隨著今
年５Ｇ基建完善，智能手機將迎來換機潮。另外，小米的ＡＩｏＴ（人工智慧物聯網）業務優勢
亦明顯，智能家居穩步落地。
　　現時，恆生指數報２８３３４，升３４９點或升１﹒２５％，主板成交６２３﹒８５億元。
國企指數報１１１８１，升２１１點或升１﹒９３％。
　　上證綜合指數報３０５５，升２點或升０﹒０９％，成交１８９６﹒２６億元人民幣。深證
成份指數報１１０３４，升８１點或升０﹒７４％，成交２９５２﹒４１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米集團　（０１８１０）　　　１３﹒４０元　　　升５﹒０２％
　　平安好醫生（０１８３３）　　　７２﹒７０元　　　升８﹒５１％
　　易鑫集團　（０２８５８）　　　　１﹒８４元　　　升４﹒５５％
　　美團點評　（０３６９０）　　１０９﹒００元　　　升３﹒０２％
　　阿里巴巴　（０９９８８）　　２１９﹒２０元　　　升１﹒５８％
　　雷蛇　　　（０１３３７）　　　　１﹒３６元　　　升０﹒７４％

　　閱文集團　（００７７２）　　　３５﹒８０元　　　升０﹒２８％
　　美圖公司　（０１３５７）　　　　１﹒８２元　　　升２﹒２５％
　　騰訊控股　（００７００）　　３９２﹒４０元　　　升１﹒８２％
　　同程藝龍　（００７８０）　　　１１﹒７４元　　　升４﹒０８％
　　玩友時代　（０６８２０）　　　　１﹒２２元　　　升８﹒９３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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