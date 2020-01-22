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即市新聞

22/01/2020 15:33

《異動股》澳門出現武漢肺炎確診病例惟沒打擊賭股，銀娛反彈２％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》澳門發現首宗武漢新型冠狀病毒肺炎，患者曾逗留賭場。不過
，澳門賭業股未見受影響，普遍均隨市反彈。
　　銀娛（０００２７）現價升１﹒８５％，報５７﹒８元，盤中高見５８﹒３５元；成交約
１８３５萬股，涉資１０﹒４７億元。
　　另外，金沙（０１９２８）更抽高逾２％，報４１﹒９５元；澳博（００８８０）揚
１﹒８１％，至９﹒５８元。
　　澳門當局今日起將強制為所有經內地航班抵達澳門的旅客檢查體溫，但目前暫無計劃在其他
邊境檢查站設限制或控制訪客流量。大和指，將繼續監視有關病毒爆發的進展，會否影響澳門今
年的訪客量增長。
　　另外，瑞信調整對多隻濠賭股的看法，銀娛、澳博、金沙的目標價均獲調高，最新目標價依
次為７３元、１１﹒２元、５１﹒７元。至於永利（０１１２８）的目標價則被調低，由２５元
降至２４﹒４元。
　　現時，恆生指數報２８３６２點，升３７６點或升１﹒３５％，主板成交８７２﹒１１億元
。國企指數報１１１９２點，升２２２點或升２﹒０３％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新濠國際（００２００）　　１９﹒５０元　　　跌１﹒５２％
　　澳博控股（００８８０）　　　９﹒５８元　　　升１﹒８１％
　　永利澳門（０１１２８）　　１８﹒８２元　　　升１﹒０７％
　　金沙中國（０１９２８）　　４１﹒９５元　　　升２﹒３２％
　　美高梅中國（０２２８２）　１３﹒０２元　　　升０﹒６２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｕｌ）

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