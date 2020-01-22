《異動股》澳門出現武漢肺炎確診病例惟沒打擊賭股，銀娛反彈２％

《經濟通通訊社２２日專訊》澳門發現首宗武漢新型冠狀病毒肺炎，患者曾逗留賭場。不過

，澳門賭業股未見受影響，普遍均隨市反彈。

銀娛（０００２７）現價升１﹒８５％，報５７﹒８元，盤中高見５８﹒３５元；成交約

１８３５萬股，涉資１０﹒４７億元。

另外，金沙（０１９２８）更抽高逾２％，報４１﹒９５元；澳博（００８８０）揚

１﹒８１％，至９﹒５８元。

澳門當局今日起將強制為所有經內地航班抵達澳門的旅客檢查體溫，但目前暫無計劃在其他

邊境檢查站設限制或控制訪客流量。大和指，將繼續監視有關病毒爆發的進展，會否影響澳門今

年的訪客量增長。

另外，瑞信調整對多隻濠賭股的看法，銀娛、澳博、金沙的目標價均獲調高，最新目標價依

次為７３元、１１﹒２元、５１﹒７元。至於永利（０１１２８）的目標價則被調低，由２５元

降至２４﹒４元。

現時，恆生指數報２８３６２點，升３７６點或升１﹒３５％，主板成交８７２﹒１１億元

。國企指數報１１１９２點，升２２２點或升２﹒０３％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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新濠國際（００２００） １９﹒５０元 跌１﹒５２％

澳博控股（００８８０） ９﹒５８元 升１﹒８１％

永利澳門（０１１２８） １８﹒８２元 升１﹒０７％

金沙中國（０１９２８） ４１﹒９５元 升２﹒３２％

美高梅中國（０２２８２） １３﹒０２元 升０﹒６２％

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（ｕｌ）

