【武漢肺炎】衛健委：全國確診４４０例９人死，疫情存擴散風險

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國新辦發布會介紹新型冠狀病毒肺炎防控

情況，衛健委副主任李斌在會上最新公布，全國新型冠狀病毒肺炎確診４４０例，死亡增至９例

。

李斌表示，專家研判認為，病例主要與武漢相關，已經出現了人傳人和醫務人員感染，存在

一定範圍的社區傳播。新型冠狀病毒傳染源尚未找到，疫情傳播途徑尚未完全掌握，病毒存在變

異的可能，疫情存在進一步擴散的風險。

