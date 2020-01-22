《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》就英國某大學預測將有２０００人在中國
受到感染新型肺炎，中國疾病預防控制中心主任高福回應稱，認識任何一個新生事物，尤其像這
樣的病毒，一定是「事實是事實，知識理論是理論」，目前掌握的情況，並不是這位科學家計算
的模型情況。
高福並表示，沒有證據出現「超級傳播者」，但會密切關注。「超級傳播者」是指一名具有
極高傳染性的帶病者，其比正常帶病者更容易傳染他人，而導致疫情大規模暴發。
22/01/2020 11:05
【武漢肺炎】外界預測２千人受感染，中國疾控中心：不是事實
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》就英國某大學預測將有２０００人在中國
受到感染新型肺炎，中國疾病預防控制中心主任高福回應稱，認識任何一個新生事物，尤其像這
樣的病毒，一定是「事實是事實，知識理論是理論」，目前掌握的情況，並不是這位科學家計算
的模型情況。
高福並表示，沒有證據出現「超級傳播者」，但會密切關注。「超級傳播者」是指一名具有
極高傳染性的帶病者，其比正常帶病者更容易傳染他人，而導致疫情大規模暴發。
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