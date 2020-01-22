【武漢肺炎】疾控中心：病毒或源自武漢市場野生動物，在適應突變

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》中國科學院院士、中國疾病預防控制中心
主任高福在國新辦發布會上表示，病毒和人類的關係就像「貓鼠遊戲」。新型冠狀病毒可能是從
野生動物及被污染的環境中來，來源或是武漢一家海鮮市場非法銷售的野生動物。一開始是動物
傳人，但病毒在適應突變。
他又指，根據目前的流行病學認知，新型冠狀病毒對於兒童等年紀小的人不易感染。
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