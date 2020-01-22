【駐滬專電】上期所今年工作重點：提升安全保障等五項能力

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上期所昨日（２１日）召開２０２０年工

作會議，提出今年的工作重點，主要聚焦五方面內容：一是聚焦安全生產的高標準，提升安全保

障的能力。二是聚焦「一主兩翼」戰略，提升服務實體經濟的能力。三是聚焦開放合作發展，提

升建設國際定價能力的能力。四是聚焦治理能力現代化，提升管理增效的能力。五是聚焦高質量

黨建，提升引領發展的能力。

