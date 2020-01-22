《午市前瞻》內地政府有控制疫情經驗，港股料２５０天線見支持

《經濟通通訊社２２日專訊》市場憂武漢疫情大規模爆發，港股上日急插逾八百點後，或市

場已消化疫情消息，今早輕微反彈。恆指高開１３１點，報２８１１６點，重上兩萬八。惟內地

通報武漢肺炎確診病例增加，且在美國亦出現一例，內地股市走低，恆指曾調頭跌４７點報

２７９３８點。隨後，中國衛健委就防控工作回答記者提問，恆指回升，並一度升至２８２５６

點，飆升２７０點。最終恆指半日收報２８２１０點，升２２５點或升０﹒８１％，主板成交

５４５﹒１４億元。國企指數報１１１２０點，升１５０點或升１﹒３７％。

Ａ股方面，兩市低開後逐漸回升。上證綜合指數報３０４５點，跌７點或跌０﹒２３％，成

交１６１８﹒１１億元人民幣。深證成份指數報１０９８６點，升３３點或升０﹒３０％，成交

２５０１﹒７５億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）半日回升１﹒３５％，報３９０﹒６元；港交所（００３

８８）微升０﹒２２％，報２７２﹒４元；友邦（０１２９９）獲聯昌國際大升目標價，半日揚

１﹒１６％，報８２﹒８元；平保（０２３１８）漲１﹒０６％，報９５﹒４元；建行（００９

３９）升０﹒６２％，報６﹒４８元；中移動（００９４１）走高２﹒４６％，報６８﹒６元；

穆迪下調匯控（００００５）旗下匯豐銀行外幣存款評級，匯控半日仍微升０﹒２５％報５９﹒

３元。

另外，澳門最新確診一例新型肺炎，銀娛（０００２７）由升轉跌１﹒０６％，報５６﹒１

５元，為半日表現最差藍籌。



＊受累武漢疫情，本地地產走低＊



據中國衞健委，內地累計新型肺炎確認４４０宗，死亡人數累計９宗，受累武漢疫情，本地

地產股繼續偏軟。恆隆地產（００１０１）跌０﹒９９％，報１８﹒０６元；領展房產（００８

２３）亦下滑０﹒９％，報８２﹒７５元；九龍倉置業（０１９９７）軟０﹒５４％，報４５﹒

８元；長實集團（０１１１３）跌０﹒５５％，報５４﹒２元；新鴻基地產（０００１６）走低

０﹒８４％，報１１７﹒７元。

因武漢疫情，市民防流感意識增強，醫藥股繼續炒高。華潤醫藥（０３３２０）漲５﹒１１

％，報７﹒４１元；微創醫療（００８５３）升３﹒２３％，報９﹒９元；三生製藥（０１５３

０）上揚３﹒０６％，報１１﹒４４元；同仁堂科技（０１６６６）亦漲２﹒２３％，報８﹒２

５元；白雲山（００８７４）走高１﹒６２％，報２８﹒２５元；東陽光藥（０１５５８）急升

７﹒１３％，報５０﹒３５元；中生製藥（０１１７７）升１﹒１７％報１２﹒０８元；

石藥（０１０９３）漲１﹒５８％，報１９﹒３００元；

汽車股半日見追捧。比亞迪（０１２１１）其子公司比亞迪汽車工業對參股公司騰勢新能源

增資３﹒５億元人民幣，半日彈起４﹒３９％，報４７﹒６元；其他汽車股跟漲，長城汽車（０

２３３３）揚２﹒７７％，報５﹒９３元；廣汽集團（０２２３８）漲２﹒７７％，報８﹒９元

；北京汽車（０１９５８）升２﹒６３％，報４﹒２９元；吉利汽車（００１７５）踢高

１﹒８５％，報１４﹒３２元。



＊美稱次階段貿談將開始，舜宇領跑藍籌＊



美國總統特朗普表示，與中國的第二階段貿易談判很快開始，手機股反彈。舜宇光學科技（

０２３８２）反彈３﹒７％，報１４２﹒８元；瑞聲科技（０２０１８）亦回升２﹒５７％，報

６３﹒９元；丘鈦科技（０１４７８）漲１﹒８２％，報１３﹒４元；比亞迪電子（００２８５

）飆４﹒５５％，報１７﹒４８元；富智康集團（０２０３８）揚２％，報１﹒５３元。

另外，同樣受消息影響的出口股亦走高。申洲國際（０２３１３）急升３﹒１％，報１１３

元；創科實業（００６６９）升１﹒７１％，報６５﹒６元；德昌電機（００１７９）飆７﹒４

３％，報１８﹒８元；敏實集團（００４２５）漲２﹒５２％，報２６﹒４元；敏華控股（０１

９９９）微升０﹒４８％，報６﹒２５元。

電子遊戲股半日走高。連續１２日回購股份ＦＲＩＥＮＤＴＩＭＥＳ（０６８２０）急飆９

﹒８２％，報１﹒２３元；心動公司（０２４００）大漲７﹒０４％，報２５﹒８５元；

ＩＧＧ（００７９９）漲１﹒３％，報６﹒２２元；天鴿互動（０１９８０）升１﹒５８％，報

１﹒９３元；創夢天地（０１１１９）揚０﹒９９％，報５﹒１２元。



＊溫鋼城：阿里盈利增長高，一跌可吸納＊



港股今早反彈，中投傲揚基金經理溫鋼城對《經濟通通訊社》表示，上日港股急挫８００多

點，今日反彈屬合情合理，雖然市場憂慮武漢肺炎會加劇蔓延，但他指肺炎毒性沒有較沙士強，

而且內地政府已有經驗，因此能控制疫情的機會較大。另外，外圍方面，聯儲局下星期議息，會

後發表的內容，及美股的表現，會成為影響港股春節開市後表現的因素，因此他預料，恆指短期

會反覆上落，在２５０天線（２７５００點）及廿天線（約２８４４１點）之間波動。

在各板塊之中，他認為科技股及手機設備股皆可部署吸納。當中，他最看好阿里巴巴

（０９９８８），因其盈利增長高，在２００元亦見強大支持，因此可「逢跌都買」。而港交所

亦列為他「逢跌都買」的股份，因中概股日後或來港上市，所以其盈利亦有望增長。另外，在手

機設備股方面，因５Ｇ而引來今年的換機潮，因此他看好其手機鏡頭增長，舜宇光學科技１３０

元以下可分段吸納，首目標價看１５０元。（ｊｔ、ｆｚ）

