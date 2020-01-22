《美元走勢－羅明立》英國就業數據雖強，惟難支持鎊匯

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒０９ １０９﹒８２ １０９﹒８４

歐元╱美元 １﹒１０８７ １﹒１０７４ １﹒１０８２

英鎊╱美元 １﹒３０６８ １﹒３０３３ １﹒３０４４

美元╱瑞郎 ０﹒９７０４ ０﹒９６８１ ０﹒９６８６

美元╱港元 ７﹒７７３４ ７﹒７６５６ ７﹒７７０５

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《美元走勢》美國總統特朗普於瑞士達沃斯世界經濟論壇上表示，美國聯儲局加息太快卻減

息太慢，政策阻慢美國經濟發展。且使美方與實施負利率的國家競爭時處於劣勢，惟於其經濟政

策下，美國經濟仍在增長。此外，又表示目前與中國的第二階段貿易談判將很快開始，而對中國

的大部分關稅將會保留。由於特朗普對與歐洲關稅問題上言論較為克制，且傾向於談判期內不加

徵關稅，使市場暫鬆一口氣。美元匯價受特朗普的言論所支持，美匯指數在９７﹒４水平回升，

今早主要在９７﹒６水平反覆。



市場開始關注中國新型冠狀病毒感染肺炎的情況，怕會影響全球經濟，投資情緒受打擊，一

眾商品貨幣受壓，而傳統避險貨幣日圓則受支持。美元兌日圓昨日曾失守１１０水平，相信暫時

影響不大。



英國按國際勞工組織ＩＬＯ標準計算的失業率維持於３﹒８％，符合市場預期及持平前值的

３﹒８％。同期，總就業人口大幅增加２０﹒８萬人，遠高於市場原先預期的增加１１萬人，前

值為增加２﹒４萬人，反映「硬脫歐」疑慮消退正提振當地勞工市場表現。至於工資增長方面，

每周平均薪資按年增加３﹒２％，市場預期及前值分別為３﹒１％及３﹒２％。英國就業數據雖

強，惟未能對英鎊帶來太大支持，因目前英鎊匯價主要受英倫銀行未來減息預期所牽動，短線繼

續區間震盪。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０８０ １﹒１２４０ １﹒１０５５

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２９７０ １﹒３１２０ １﹒２９００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

