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即市新聞

22/01/2020 16:23

《美元走勢－羅明立》英國就業數據雖強，惟難支持鎊匯

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒０９　　　１０９﹒８２　　　１０９﹒８４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０８７　　　１﹒１０７４　　　１﹒１０８２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０６８　　　１﹒３０３３　　　１﹒３０４４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７０４　　　０﹒９６８１　　　０﹒９６８６
　　　美元╱港元　　　　７﹒７７３４　　　７﹒７６５６　　　７﹒７７０５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國總統特朗普於瑞士達沃斯世界經濟論壇上表示，美國聯儲局加息太快卻減
息太慢，政策阻慢美國經濟發展。且使美方與實施負利率的國家競爭時處於劣勢，惟於其經濟政
策下，美國經濟仍在增長。此外，又表示目前與中國的第二階段貿易談判將很快開始，而對中國
的大部分關稅將會保留。由於特朗普對與歐洲關稅問題上言論較為克制，且傾向於談判期內不加
徵關稅，使市場暫鬆一口氣。美元匯價受特朗普的言論所支持，美匯指數在９７﹒４水平回升，
今早主要在９７﹒６水平反覆。

　　市場開始關注中國新型冠狀病毒感染肺炎的情況，怕會影響全球經濟，投資情緒受打擊，一
眾商品貨幣受壓，而傳統避險貨幣日圓則受支持。美元兌日圓昨日曾失守１１０水平，相信暫時
影響不大。

　　英國按國際勞工組織ＩＬＯ標準計算的失業率維持於３﹒８％，符合市場預期及持平前值的
３﹒８％。同期，總就業人口大幅增加２０﹒８萬人，遠高於市場原先預期的增加１１萬人，前
值為增加２﹒４萬人，反映「硬脫歐」疑慮消退正提振當地勞工市場表現。至於工資增長方面，
每周平均薪資按年增加３﹒２％，市場預期及前值分別為３﹒１％及３﹒２％。英國就業數據雖
強，惟未能對英鎊帶來太大支持，因目前英鎊匯價主要受英倫銀行未來減息預期所牽動，短線繼
續區間震盪。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０８０　　　１﹒１２４０　　　１﹒１０５５
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２９７０　　　１﹒３１２０　　　１﹒２９００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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