元朗７﹒２１襲擊事件發生至今已半年，昨日（２１日）有人網上號召在港島及元朗港鐵站
集會，譴責警方未有執法，冀社會繼續關注事件。
另外，當晚在元朗西鐵站被白衣人打傷的林卓廷，連同事件的其他傷者一共８人，民事入稟
控告警方沒有盡責，要求賠償責任。
林卓廷批評，事件至今只有７名施襲者被控，但認為當日有份施襲的人遠不止於此，而事件
的主謀仍未落網，加上認為警方沒有即時對施襲者嚴格執法，令人懷疑警黑背後是否有默契，希
望透過興訟，令有關警方人士在宣誓下作供。《香港經濟日報》（ｚｚ）
22/01/2020 08:42
【修例風暴】元朗７﹒２１事件半年，元朗港島有市民集會
元朗７﹒２１襲擊事件發生至今已半年，昨日（２１日）有人網上號召在港島及元朗港鐵站
集會，譴責警方未有執法，冀社會繼續關注事件。
另外，當晚在元朗西鐵站被白衣人打傷的林卓廷，連同事件的其他傷者一共８人，民事入稟
控告警方沒有盡責，要求賠償責任。
林卓廷批評，事件至今只有７名施襲者被控，但認為當日有份施襲的人遠不止於此，而事件
的主謀仍未落網，加上認為警方沒有即時對施襲者嚴格執法，令人懷疑警黑背後是否有默契，希
望透過興訟，令有關警方人士在宣誓下作供。《香港經濟日報》（ｚｚ）
|國際動態22/01/2020
特續打擊「月子旅遊」 限非美公民孕婦入境
|中國故事21/01/2020
【武漢肺炎】武漢市加強管控進出人員 加大排查農貿市場
|生財有道21/01/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：京信通信短期有調整壓力
|FOCUS21/01/2020
【FOCUS】降級兼逢疫來急 港股走勢留意三大因素
|生財有道21/01/2020
【指數期權】港交所：研究推個股每周指數期權 需考慮投資者需要
|國際動態21/01/2020
哈里：淡出王室難過 別無他選
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰