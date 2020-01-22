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22/01/2020 08:42

【修例風暴】元朗７﹒２１事件半年，元朗港島有市民集會

　　元朗７﹒２１襲擊事件發生至今已半年，昨日（２１日）有人網上號召在港島及元朗港鐵站
集會，譴責警方未有執法，冀社會繼續關注事件。
　　另外，當晚在元朗西鐵站被白衣人打傷的林卓廷，連同事件的其他傷者一共８人，民事入稟
控告警方沒有盡責，要求賠償責任。
　　林卓廷批評，事件至今只有７名施襲者被控，但認為當日有份施襲的人遠不止於此，而事件
的主謀仍未落網，加上認為警方沒有即時對施襲者嚴格執法，令人懷疑警黑背後是否有默契，希
望透過興訟，令有關警方人士在宣誓下作供。《香港經濟日報》（ｚｚ）

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