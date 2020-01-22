《經濟通通訊社２２日專訊》電視廣播（００５１１）公布，該公司獲通知，作為
Ｙｏｕｎｇ Ｌｉｏｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（ＹＬＨ）股東之間之建議股權重組之一部分，主席
及非執董陳國強已就出售ＹＬＨ股份之權益簽署有條件買賣協議。
建議交易完成後，陳氏將不再持有公司任何股份權益。陳氏亦通知公司，他將於此後開展退
休生活。
是項建議交易須獲得通訊事務管理局的批准。
陳國強將辭任公司主席及非執董，下月４日生效。（ｈｏ）
22/01/2020 12:09
陳國強悉售電視廣播（０５１１），辭任主席及非執董２月４日生效
《經濟通通訊社２２日專訊》電視廣播（００５１１）公布，該公司獲通知，作為
Ｙｏｕｎｇ Ｌｉｏｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（ＹＬＨ）股東之間之建議股權重組之一部分，主席
及非執董陳國強已就出售ＹＬＨ股份之權益簽署有條件買賣協議。
建議交易完成後，陳氏將不再持有公司任何股份權益。陳氏亦通知公司，他將於此後開展退
休生活。
是項建議交易須獲得通訊事務管理局的批准。
陳國強將辭任公司主席及非執董，下月４日生效。（ｈｏ）
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