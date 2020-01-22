陳國強悉售電視廣播（０５１１），辭任主席及非執董２月４日生效

《經濟通通訊社２２日專訊》電視廣播（００５１１）公布，該公司獲通知，作為

Ｙｏｕｎｇ Ｌｉｏｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（ＹＬＨ）股東之間之建議股權重組之一部分，主席

及非執董陳國強已就出售ＹＬＨ股份之權益簽署有條件買賣協議。

建議交易完成後，陳氏將不再持有公司任何股份權益。陳氏亦通知公司，他將於此後開展退

休生活。

是項建議交易須獲得通訊事務管理局的批准。

陳國強將辭任公司主席及非執董，下月４日生效。（ｈｏ）

