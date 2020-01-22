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22/01/2020 12:09

陳國強悉售電視廣播（０５１１），辭任主席及非執董２月４日生效

　　《經濟通通訊社２２日專訊》電視廣播（００５１１）公布，該公司獲通知，作為
Ｙｏｕｎｇ　Ｌｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（ＹＬＨ）股東之間之建議股權重組之一部分，主席
及非執董陳國強已就出售ＹＬＨ股份之權益簽署有條件買賣協議。
　　建議交易完成後，陳氏將不再持有公司任何股份權益。陳氏亦通知公司，他將於此後開展退
休生活。
　　是項建議交易須獲得通訊事務管理局的批准。
　　陳國強將辭任公司主席及非執董，下月４日生效。（ｈｏ）

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