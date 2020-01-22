渣打：港富裕人士財富管理保守，退休財富預期難達生活所需

《經濟通通訊社２２日專訊》渣打發表最新的《財富預期報告２０１９》，發現香港富裕人

士退休後平均每月生活費達３８２７美元，但仍遠低於他們現有的收入及理相退休生活所需。

報告調查全球十個高增長經濟體的１萬名新晉富裕族（Ｅｍｅｒｇｉｎｇ ａｆｆｌｕｅｎ

ｔ）、富裕族（Ａｆｆｌｕｅｎｔ）和高淨值人士（Ｈｉｇｈ－ｎｅｔ－ｗｏｒｔｈ

ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｓ），了解他們的儲蓄和投資習慣。調查發現，港人平均財富預期達

２４９﹒７萬美元，是１０個受訪市場中最高，亦較全球平均數高一倍。

不過報告指出，假設港人在退休後以理想模式生活，新晉富裕和富裕族群的財富預期只足夠

支撐他們１０年的生活，而高淨值人士亦只夠支撐１５年。香港富裕人士對理想退休生活的要求

，加上較少利用高階的投資產品，令他們面臨頗大的財富預期缺口。只有３１％受訪者的財富預

期可達到退休生活所需的一半，低於所有受訪市場平均的４４％。２８％受訪者的財富預期更與

理想退休生活所需有８０％或以上差距。

另外，調查指，有６９％的新晉富裕族傾向將資金投放於傳統的儲蓄戶口，亦有四分之一的

香港新晉富裕族相信投資是令財富增值、提升生活質素的最佳方法。在富裕族群中，有此想法的

比率更高達２８％，是對投資抱有最正面看法的市場。（ｓｋ）

