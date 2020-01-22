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即市新聞

22/01/2020 14:53

【本港樓市】利嘉閣：去年５０指標屋苑平均呎價累升２﹒５％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》綜合利嘉閣地產研究部數據所得，２０１９年１２月份全港
５０個指標屋苑的加權平均實用呎價再度回落，報１４６７７元，較１１月的１４８２６元跌１
％，反映大市仍在反覆整固。若與５月時歷史高位的１５５９３元比較，樓價累跌５﹒９％，而
第四季計則按季微跌近０﹒３％；至於總結２０１９年全年，樓價累積上升了２﹒５％。
　　去年１２月份，買賣雙方表現拉鋸，加上臨近年尾節慶假期較多，買賣轉趨兩閒；全月５０
指標屋苑交僅錄得４３０宗成交，按月回落１５％，為４個月來最少。

＊首季料漸向好＊

　　利嘉閣地產總裁廖偉強表示，去年１２月及今年１月，因假期較多，及準買家仍然相對審慎
，因此樓市仍以整固為主，預期１月份５０指標屋苑交投量有機會增加約兩成，重上５００宗的
水平。至於樓價方面，本月仍料呈橫向窄幅走勢發展，相信要待２月小陽春購買力爆發後才會有
較明顯的升幅，估計整個首季將有較理想的量價齊升表現。

＊新界區樓價跌幅較明顯＊

　　列入觀察名單的５０個指標屋苑當中，上月樓價報跌的屋苑有３１個，佔整體比率６２％，
報升者則有１９個。細看全港三區樓價，去年１２月份錄得兩跌一升。當中，新界區２１個指標
屋苑的加權平均實用呎價跌２％，報１２３００元，為三區中跌幅最顯著者。九龍區２１個指標
屋苑平均實用呎價報１５７８７元，按月回落０﹒８％。至於港島區８個指標屋苑的平均實用呎
價則逆市續升１﹒４％，重上萬九元大關之上，報１９０５２元。（ｃｌ）

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