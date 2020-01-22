《再戰明天》歐央行公布利率決定，美國公布１２月領先指標

《經濟通通訊社２２日專訊》明晚（２３日），歐洲央行公布利率決定，美國公布１２月領
先指標。
＊歐央行公布利率決定＊
周四公布業績的美國大企業有：德州儀器和寶潔。
在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚６：２０ｐｍ，挪威央行副總裁Ｅｇｉｌ
Ｍａｔｓｅｎ在綠色金融峰會會議演講。
８：４５ｐｍ，歐洲央行管理委員會召開貨幣政策會議、公布利率決定。１０：３０ｐｍ，
央行總裁拉加德召開記者會。
６：２０ｐｍ，英倫銀行金融市場基礎設施主管Ｃｈｒｉｓｔｉｎａ Ｓｅｇａｌ－
Ｋｎｏｗｌｅｓ發表講話。
明晚９：００ｐｍ，德國總理梅克爾、意大利總理孔特（１１：００ｐｍ）在世界經濟論壇
發表講話。
＊歐元區公布１月消費者信心指數，美國公布１２月領先指標＊
明日，台灣股市假期休市。
在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本公布１２月貿易收支，料貿赤由８５２億日圓擴大至
１５２６億日圓；進口年率跌幅料由１５﹒７％大幅收窄至３﹒２％；出口年率跌幅料由
７﹒９％收窄至４﹒３％。
８：３０ａｍ，澳洲公布１２月失業率，料維持於５﹒２％；就業人口變動料由４萬降至１
萬。
９：３０ｐｍ，美國公布首次申請失業救濟金人數，料由２０﹒４萬上升至２１﹒５萬；連
續申請失業救濟金人數料由１７６﹒７萬跌至１７５萬。
１１：００ｐｍ，歐元區公布１月消費者信心指數，料由負８﹒１好轉至負７﹒８。同時，
美國公布１２月領先指標，料由持平跌至下滑０﹒２％。（ｈｏ）