《再戰明天》歐央行公布利率決定，美國公布１２月領先指標

《經濟通通訊社２２日專訊》明晚（２３日），歐洲央行公布利率決定，美國公布１２月領

先指標。



＊歐央行公布利率決定＊



周四公布業績的美國大企業有：德州儀器和寶潔。

在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚６：２０ｐｍ，挪威央行副總裁Ｅｇｉｌ

Ｍａｔｓｅｎ在綠色金融峰會會議演講。

８：４５ｐｍ，歐洲央行管理委員會召開貨幣政策會議、公布利率決定。１０：３０ｐｍ，

央行總裁拉加德召開記者會。

６：２０ｐｍ，英倫銀行金融市場基礎設施主管Ｃｈｒｉｓｔｉｎａ Ｓｅｇａｌ－

Ｋｎｏｗｌｅｓ發表講話。

明晚９：００ｐｍ，德國總理梅克爾、意大利總理孔特（１１：００ｐｍ）在世界經濟論壇

發表講話。



＊歐元區公布１月消費者信心指數，美國公布１２月領先指標＊



明日，台灣股市假期休市。

在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本公布１２月貿易收支，料貿赤由８５２億日圓擴大至

１５２６億日圓；進口年率跌幅料由１５﹒７％大幅收窄至３﹒２％；出口年率跌幅料由

７﹒９％收窄至４﹒３％。

８：３０ａｍ，澳洲公布１２月失業率，料維持於５﹒２％；就業人口變動料由４萬降至１

萬。

９：３０ｐｍ，美國公布首次申請失業救濟金人數，料由２０﹒４萬上升至２１﹒５萬；連

續申請失業救濟金人數料由１７６﹒７萬跌至１７５萬。

１１：００ｐｍ，歐元區公布１月消費者信心指數，料由負８﹒１好轉至負７﹒８。同時，

美國公布１２月領先指標，料由持平跌至下滑０﹒２％。（ｈｏ）

