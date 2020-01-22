  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/01/2020 18:59

《再戰明天》歐央行公布利率決定，美國公布１２月領先指標

　　《經濟通通訊社２２日專訊》明晚（２３日），歐洲央行公布利率決定，美國公布１２月領
先指標。

＊歐央行公布利率決定＊

　　周四公布業績的美國大企業有：德州儀器和寶潔。
　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚６：２０ｐｍ，挪威央行副總裁Ｅｇｉｌ
Ｍａｔｓｅｎ在綠色金融峰會會議演講。
　　８：４５ｐｍ，歐洲央行管理委員會召開貨幣政策會議、公布利率決定。１０：３０ｐｍ，
央行總裁拉加德召開記者會。
　　６：２０ｐｍ，英倫銀行金融市場基礎設施主管Ｃｈｒｉｓｔｉｎａ　Ｓｅｇａｌ－
Ｋｎｏｗｌｅｓ發表講話。
　　明晚９：００ｐｍ，德國總理梅克爾、意大利總理孔特（１１：００ｐｍ）在世界經濟論壇
發表講話。

＊歐元區公布１月消費者信心指數，美國公布１２月領先指標＊

　　明日，台灣股市假期休市。
　　在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本公布１２月貿易收支，料貿赤由８５２億日圓擴大至
１５２６億日圓；進口年率跌幅料由１５﹒７％大幅收窄至３﹒２％；出口年率跌幅料由
７﹒９％收窄至４﹒３％。
　　８：３０ａｍ，澳洲公布１２月失業率，料維持於５﹒２％；就業人口變動料由４萬降至１
萬。
　　９：３０ｐｍ，美國公布首次申請失業救濟金人數，料由２０﹒４萬上升至２１﹒５萬；連
續申請失業救濟金人數料由１７６﹒７萬跌至１７５萬。
　　１１：００ｐｍ，歐元區公布１月消費者信心指數，料由負８﹒１好轉至負７﹒８。同時，
美國公布１２月領先指標，料由持平跌至下滑０﹒２％。（ｈｏ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道22/01/2020
【武漢肺炎】陳永傑：疫情與沙士情況不同 料對樓市影響不大
生財有道22/01/2020
內地狂增零售點 周大福低線城市掘金
剖析天下22/01/2020
由「歐豬」到歐洲最強 剖析愛爾蘭經濟奇蹟
剖析天下22/01/2020
大選塵埃落定 台灣臨轉捩點
中國故事22/01/2020
【武漢肺炎】台灣確診首宗新型冠狀病毒肺炎個案 患者在武漢工作
FOCUS22/01/2020
【FOCUS】達沃斯警示未來五大風險 「綠天鵝」有危有機
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金