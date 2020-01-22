【企業盈喜】恒投證券料全年扭虧為盈，錄純利約７﹒３２億人民幣

《經濟通通訊社２２日專訊》恆投證券（０１４７６）公布，預期集團截至２０１９年１２

月３１日止年度錄得股東應佔溢利約為７﹒３２億元人民幣，而集團去年同期錄得股東應佔虧損

約為６﹒７３億元人民幣。

公司解釋扭虧為盈，主要是由於２０１９年中國證券市場行情回暖，主要證券指數漲幅較大

，市場交易量同比增長，公司積極有效的把握市場機遇推進各項業務，集團自營業務、私募股權

投資業務及投行業務收入增幅較大。

公司預計年度業績公告將於今年３月末之前刊發。（ｂｎ）

