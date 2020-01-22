【企業盈警】南京熊貓電子料去年淨利潤按年減少５０－６５％

《經濟通通訊社２２日專訊》南京熊貓電子（００５５３）（滬：６００７７５）公布，預

期２０１９年度淨利潤為５６６９萬至８０９８萬元（人民幣．下同），按年減少５０至

６５％。

原因主要由於宏觀經濟下行壓力加大，製造業的市場競爭愈發白熱化，各方面風險挑戰明顯

增多，公司面臨的總體發展環境較往年更加複雜嚴峻；以及近年來，公司持續對工業機器人研發

進行投入，但產業化應用和市場推廣沒有達到預期效果。（ｃｗ）

