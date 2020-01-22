【企業盈喜】中遠海能料去年淨溢利按年大增４﹒３３－５﹒４倍

《經濟通通訊社２２日專訊》中遠海能（０１１３８）（滬：６０００２６）公布，預期截

至２０１９年１２月３１日止年度錄得淨溢利介乎於４億－４﹒８億元（人民幣．下同），按年

大增４﹒３３－５﹒４倍。

盈利大幅增長主要由於２０１９年度，全球石油需求保持穩定增長，油輪運輸供需關係有所

改善；全年國際油運市場整體表現前低後高，超大型油輪ＴＤ３Ｃ（中東海灣－中國）航線平均

日收益為每天３９３８７美元，按年增加約１０９％，其他船型主要航線日收益按年增長約７７

－１９９％。（ｃｗ）

