《經濟通通訊社２２日專訊》中遠海能（０１１３８）（滬：６０００２６）公布，預期截
至２０１９年１２月３１日止年度錄得淨溢利介乎於４億－４﹒８億元（人民幣．下同），按年
大增４﹒３３－５﹒４倍。
盈利大幅增長主要由於２０１９年度，全球石油需求保持穩定增長，油輪運輸供需關係有所
改善；全年國際油運市場整體表現前低後高，超大型油輪ＴＤ３Ｃ（中東海灣－中國）航線平均
日收益為每天３９３８７美元，按年增加約１０９％，其他船型主要航線日收益按年增長約７７
－１９９％。（ｃｗ）
22/01/2020 17:56
【企業盈喜】中遠海能料去年淨溢利按年大增４﹒３３－５﹒４倍
《經濟通通訊社２２日專訊》中遠海能（０１１３８）（滬：６０００２６）公布，預期截
至２０１９年１２月３１日止年度錄得淨溢利介乎於４億－４﹒８億元（人民幣．下同），按年
大增４﹒３３－５﹒４倍。
盈利大幅增長主要由於２０１９年度，全球石油需求保持穩定增長，油輪運輸供需關係有所
改善；全年國際油運市場整體表現前低後高，超大型油輪ＴＤ３Ｃ（中東海灣－中國）航線平均
日收益為每天３９３８７美元，按年增加約１０９％，其他船型主要航線日收益按年增長約７７
－１９９％。（ｃｗ）
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