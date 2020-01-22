【企業盈警】馬鋼股份（３２３）料去年純利按年跌８１﹒３％

《經濟通通訊社２２日專訊》馬鋼股份（００３２３）（滬：６００８０８）預期，截至

２０１９年底淨利潤錄得１１﹒１３億元人民幣，按年減少８１﹒２７％，主要由於去年受鋼鐵

行業產能增加、產量增長等因素影響，鋼價同比下跌，鐵礦石、廢鋼、煤炭等主要原燃料價格快

速上升或高位波動，包括公司在內的鋼鐵企業盈利空間受到嚴重擠壓，加上公司在產能按年下降

。

另外，期內扣除非經常性損益的淨利潤為１５﹒８３億元人民幣，按年減少６８﹒９２％。

（ｊｏ）

