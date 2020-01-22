《小傳日記》疫情仍艱難，魚缸死貓彈；５Ｇ股起哄，藥股繼續衝！

《小傳日記》最近個「孖屐」真係ＣＨＯＣＫ到無人有啊！自從噚日（２１日）市場憂武漢

肺炎疫情大規模爆發，「孖屐」憂慮疫情擴散，「孖屐」就一下插成８００幾點，仲要穿埋二萬

八關，真係嚇死人。雖然肺炎疫情個案有增唔無減，仲要花旗國同澳門都出現首宗病例。但由於

噚日「孖屐」瀉得過咗火，令「孖屐」今日（２２日）出現「死貓彈」。大隻佬指數今日高開

１３１點報２８１１６點，終於上翻二萬八大關。

雖然早市曾經倒跌過幾十點，但之後神州衛健委就防控工作回答記者提問，話無隱瞞疫情；

加上武漢疫情仲有世界衛生組織拔刀相助，「孖屐」對不明朗因素憂慮略為紓緩。無幾耐

ＱＱ（００７００）、神州移動（００９４１），同埋Ｄ神州金融股齊齊發功，令大隻佬指數愈

升愈有，指數曾經最高見２８３９３飆４０８點，最終收報２８３４１點，升３５５點或，升幅

逾１巴仙，主板成交１０１４﹒９３億銀減少近２４巴仙。國企指數報１１１７４點，升

２０４點，升幅近２巴仙。

Ａ場同樣回勇，上證綜合指數報３０６０點，升８點。深證成分指數報１１０７２點，升

１１８點，升幅約１巴仙。兩市合共成交７０７９﹒８８億銀人仔。

睇睇大隻藍戰士，有大行唱好的神州移動，彈近４巴仙，報６９﹒４銀；ＱＱ升逾１巴仙收

３９１銀；ＡＩＡ（０１２９９）亦進漲逾１巴仙，報８３銀；大象（００００５）升一亳半子

，報５９﹒３銀；生發發（００３８８）升約１巴仙，報２７５銀。



＊次貿談將到手機佬造好，里昂讚中移買入莫遲疑＊



花旗國總統侵侵再出嚟講嘢，話好快就會同神州開始第二階段貿談，但話會現保留對神州嘅

關稅。雖然係咁，手機佬都順勢跟著大市齊齊彈起。舜宇（０２３８２）彈起５巴仙，報１４４

﹒６銀，係表現最叻嘅藍戰士；瑞聲（０２０１８）漲近４巴仙，報６４﹒５５銀；富智康（０

２０３８）彈４巴仙，報１﹒５６銀；丘鈦科技（０１４７８）踢高逾３巴仙，報１３﹒６２銀

；比亞迪電子（００２８５）更加飆升超過８巴仙，報１８﹒１４銀。

里昂近日就發表報告唱好神州移動，話５Ｇ將會幫電訊佬重拾用戶基礎增長，其中神州移動

更會成為５Ｇ贏家，全日急漲外，其他５Ｇ佬都跟住有得升，神州聯通（００７６２）微彈半巴

仙，報７﹒１４銀；神州鐵塔（００７８８）漲近３巴仙，報１﹒８銀；京信通信

（０２３４２）升逾４巴仙，報２﹒９２元；中通服（００５５２）走高逾１巴仙，報６﹒０７

銀；長飛光纖（０６８６９）進漲近２巴仙，報１６﹒７４銀。



＊恆大發票據甘比又埋堆，消費類反彈體品股真讚＊



內房佬呢期靜靜雞咁反彈，人仔升係其中一個主因，另外就係賣樓情況理想，都係股價急急

升嘅原因，而「四條三」恆大（０３３３３）又出４０億美金嘅票據，而華置（００１２７）執

董陳樂韻（甘比）則牽頭劉氏家族成員共認購１０多億美金。哇，咁多支水喉力撐，恆大今日都

飛起近３巴仙報１９﹒４８銀，華置亦升逾１巴仙報６﹒１６銀。其他內房表現都唔錯，中海外

（００６８８）跳高逾１巴仙，報２８﹒２５銀；潤地（０１１０９）抽高近３巴仙，報３５﹒

６銀；融創（０１９１８）及萬科（０２２０２）齊齊踢高逾３巴仙，分別報４２﹒８銀及

３０﹒８銀。

一場疫症風波，搞到大家人心惶惶，消費類股噚日插晒水，好彩今日都反彈唔小，安踏體育

（０２０２０）彈半成，報７６﹒７銀；滔搏（０６１１０）飛起逾４巴仙，報１０﹒９４銀；

「體操王子」李寧（０２３３１）一個單臂大迴環漲近４巴仙，報２６﹒８銀。部分餐飲股都有

反彈，海底撈（０６８６２）揚逾１巴仙，報３２﹒５銀；九毛九（０９９２２）升近４巴仙，

報９﹒５９銀。



＊手機業務強小米逆境揚，肺炎或肆虐好醫生雀躍＊



新經濟魚毛有反彈，中信建投（０６０６６）出報告話，小米（０１８１０）手機業務嘅補

短板能力強勁，相信可以喺而家競爭激烈嘅環境入面克服困難，維持對佢嘅買入評級，條魚毛午

後愈升愈勁，收彈近９巴仙，報１３﹒９銀；美圖（０１３５７）走高近３％報１﹒８３銀；阿

里（０９９８８）微跳逾１巴仙，報２１８﹒４銀；閱文（００７７２）跌逾１巴仙，報

３５﹒３銀。

曾經話武漢新型肺炎疫情可控嘅國家衛健委專家王廣發都確診咗，令人擔心疫情嘅嚴重性，

噚日各行各路嘅藥佬今日好齊心走上，睇怕孖屐都係博嚟緊藥物需求會大增，東陽光藥

（０１５５８）噚日破頂後，今日再升近８巴仙，報５０﹒７５銀。十七年前沙士爆發，昔日通

過板藍根、熏醋防治冠狀病毒的民間偏方又再被提起。國家衛健委官方微博引述和平里醫院呼吸

科主任醫師張驊話，板藍根對冠狀病毒唔可能有效，白雲山（００８７４）亦有生產板藍根，都

有近３巴仙漲幅，報２８﹒５５銀。華潤醫藥（０３３２０）之前公布，有三款產品分別喺神州

全國藥品集中採購招標或聯盟地區藥品集中採購入面可能中選，隻股今日波幅幾大，朝早見過一

個月低位６﹒９３銀，下午升返上月高，收漲逾９巴仙，報７﹒７銀，勁呀！同仁堂科技

（０１６６６）升逾２巴仙，報８﹒２４銀；石藥（０１０９３）跳起２個半巴仙，報１９﹒４

８銀；中生製藥（０１１７７）升１毫８，報１２﹒１２銀。瑞銀出報告話，今次新型冠狀病毒

相信可以間接提振疫苗、身體檢查等等嘅行業。主營線上醫療同健康服務嘅平安好醫生

（０１８３３）今日連環破頂，最高見７５﹒４５銀，最終收報７４﹒８銀，彈近１２巴仙，已

經連升６日累漲約２７巴仙，無得頂呀！請請！



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