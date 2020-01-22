《真知灼見－溫灼培》歐美今年有機會爆貿易戰嗎？

《真知灼見》法國總統馬克龍周一（２０日）晚指，就法國徵收美國科技公司數碼稅的問題

與美國總統特朗普有了良好的討論，雙方同意暫緩互相提升關稅，並會繼續就數碼稅問題作談判

。根據路透社引述法國官員指，馬克龍與特朗普均同意，會避免一切關稅戰直至今年底。顯顯而

易見，特朗普不想在大選年間與歐盟擴大貿易紛爭，以避損害到美國經濟及其今年的大選選情。

回憶於去年７月份，當時法國宣布要徵收３％數碼稅，市場擔心繼法國後其他歐元區國家也會跟

隨。特朗普隨即警告要對法國進口，如手袋、乳酪及香檳等徵１００％關稅。當時使兩國關系一

度緊張。



＊特朗普兩天講話前後矛盾＊



不過，於昨晚（２１日）瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上，特朗普發言時，不忘警告歐洲

指，歐盟長期對美國採取不公平貿易政策，如在貿易上不作出改善，將要對來自歐洲進口汽車徵

關稅。事隔一天，特朗普從承諾馬克龍今年內不會互相加徵關稅，現又警告如歐美未能達成貿易

協議，不能排除對歐洲進口車徵關稅。在短短兩天內特朗普的講話明顯前後矛盾，令人難於掌握

其意向。但相信經歷了與中國的貿易紛爭，使美國經濟大幅倒退。相信在今年的美國大選年間，

特朗普是不會輕率對歐盟展開另一場貿易紛爭，以免損害到美國自身經濟及其選情。假使特朗普

今年在貿易上不再針對歐盟，歐元區經濟便能有喘息機會。這對歐元匯價也可視為利好因素。這

也是筆者一直看好今年歐元匯價的其中主因。



＊大選年不虞再展貿易紛爭＊



特朗普的政策向來善變難於觸摸，但倘若從他本身（大選）利益分析，我們有理由認為特朗

普今年內不會加深與歐盟的貿易紛爭。就讓我們密切留意特朗普往後言行再作衡量。一點必須明

白，歐美如爆貿易戰，當兩地經濟同時受損，影響的將不只是歐美經濟，而是全球經濟。屆時在

環球投資氣氛轉惡下，相信沒有資產價格可免受影響。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》（

筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

