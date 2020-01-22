內地加緊防控疫情，港股反彈３５５點收報２８３４１，收復兩萬八

《經濟通通訊社２２日專訊》市場憂慮武漢肺炎疫情大規模爆發，惟港股在上日急插逾八百

點後見反彈，最多抽高約４００點，收市仍漲逾３００點。

恆指今早高開１３１點，報２８１１６點，重上兩萬八。其後武漢肺炎確診病例增加，拖累

內地股市走低，恆指亦曾倒跌４７點報２７９３８點。不過，隨著中國衛健委強調，將堅持每天

及時發布信息，並會加強疾病溯源和技術指導，市場對不明朗因素的憂慮略為紓緩，恆指重拾升

勢，午後愈升愈有，一度飆升４０８點，至２８３９３點，最終收報２８３４１點，升３５５點

或升１﹒２７％，主板成交１０１４﹒９３億元減少近２４％。國企指數報１１１７４點，升

２０４點或升１﹒８６％。

內地Ａ股跑輸港股，上證綜合指數升０﹒２８％，報３０６０點；深證成分指數升

１﹒０８％，至１１０７２點；兩市合共成交７０７９﹒８８億元人民幣，按日增２﹒５％。

重磅股方面，匯控（００００５）雖遭穆迪下調旗下匯豐銀行外幣存款評級，但全日微升

０﹒２５％，報５９﹒３元；港交所（００３８８）漲１﹒１８％，報２７５元；騰訊

（００７００）反彈１﹒４５％，報３９１元；里昂料中移動（００９４１）網絡覆蓋較佳或成

５Ｇ贏家，股價走高３﹒６６％，報６９﹒４元；友邦（０１２９９）獲聯昌國際大升兩成目標

價至１０２元，全日揚１﹒４１％，報８３元；平保（０２３１８）漲１﹒７５％，報

９６﹒０５元；建行（００９３９）升１﹒０９％，報６﹒５１元。



＊手機股領軍舜宇最佳藍籌，澳門賭股無懼當地見疫情＊



手機設備股不受武漢疫情影響，今日反彈幅度明顯。舜宇（０２３８２）走高５﹒０１％，

報１４４﹒６元，為全日表現最佳藍籌；蘋果供應商計劃下月起，開始組裝新款低價

ｉＰｈｏｎｅ，希望在今年推出５Ｇ手機前推出，瑞聲科技（０２０１８）漲３﹒６１％，報

６４﹒５５元；比亞迪電子（００２８５）飆８﹒４９％，報１８﹒１４元；丘鈦科技

（０１４７８）升３﹒５％，報１３﹒６２元；鴻騰精密（０６０８８）跟升１﹒４７％，報

２﹒７７元。

芯片Ａ股普遍向上，且當中有近二十隻股份漲停，刺激本港上市的晶片股上揚。中芯

（００９８１）飆７﹒３３％，報１６﹒１元，破１６元關；華虹半導體（０１３４７）漲

４﹒７３％，報２２﹒１５元；ＡＳＭ太平洋（００５２２）升２﹒８％，報１１７﹒５元。

澳門發現首宗武漢新型冠狀病毒肺炎，患者曾逗留賭場。不過，澳門賭業股未見受影響，普

遍均隨市反彈。金沙（０１９２８）漲２﹒３２％，報４１﹒９５元；銀娛（０００２７）抽高

１﹒５％，報５７﹒６元；美高梅中國（０２２８２）跟升０﹒７７％，報１３﹒０４元；永利

（０１１２８）揚０﹒５４％，報１８﹒７２元。



＊平安好醫生勁彈近一成二，本地地產股弱領展最差藍籌＊



新經濟股亦強勢反彈，被視為「肺炎受惠股」的平安好醫生（０１８３３）獲麥格理維持

「跑贏大市」評級，目標價由６５元升兩成至７８元，全日急漲１１﹒６４％，報７４﹒８元創

新高；瑞銀指外賣業務抵銷肺炎打擊外出用膳，美團（０３６９０）回升２﹒３６％，報

１０８﹒３元；同程藝龍（００７８０）跟漲２﹒３％，報１１﹒５４元；小米（０１８１０）

獲中信建投升目標價至１５元，全日飆８﹒９３％，報１３﹒９元；阿里巴巴（０９９８８）亦

彈１﹒２％，報２１８﹒４元。

上日表現硬淨的藥股則全線走高，石藥集團（０１０９３）漲２﹒５３％，報１９﹒４８元

；中生製藥（０１１７７）揚１﹒５１％，報１２﹒１２元；東陽光藥（０１５５８）急漲

７﹒９８％，報５０﹒７５元；白雲山（００８７４）升２﹒７％，報２８﹒５５元；國藥

（０１０９９）彈１﹒４５％，報２７﹒９５元。

內險股亦見上揚，財險（０２３２８）料去年利潤最多增六成，漲１﹒９９％，報９﹒２２

元；中國平安（０２３１８）揚１﹒７５％，報９６﹒０５元；中國人壽（０２６２８）升

１﹒１８％，報２１﹒３５元；中國太保（０２６０１）升１﹒３８％，報２９﹒４元；中人保

（０１３３９）彈０﹒６３％，報３﹒１８元。

雖然多個板塊均向上，惟本地地產股要捱沽。領展００８２３）軟０﹒９６％，報８２﹒７

元，為全日表現最差藍籌；恆隆地產（００１０１）績後獲大和看好，惟全日跌０﹒４４％，報

１８﹒１６元；新世界發展（０００１７）升０﹒３７％，報１０﹒７４元；新地

（０００１６）跌０﹒１７％，報１１８﹒５元；九置（０１９９７）跌０﹒２２％，報

４５﹒９５元。（ｊｔ）

