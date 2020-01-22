《鍾之日記》澳門台灣確診病例，香港暫無魚缸反彈

《鍾之日記》１月２２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



新型肺炎疫情在內地快速蔓延，全國確診病例今早仍報３２４宗，至上午國家衛健委召開的

記者會已增加至４４０例，中午更再修正為４４３例，死亡人數由６人升至９人，全部來自湖北

省。

台灣及澳門亦公布首宗確診病例，目前在中國的版圖上，僅餘香港、福建省、西藏、新疆、

內蒙、甘肅、陝西、寧夏等沒通報確診個案。至於國外方面，遠在大洋彼岸的美國亦確診首宗新

型冠狀病毒肺炎病例。



＊中港股市重拾升勢＊



市場憂慮武漢肺炎疫情大規模爆發，惟港股在上日急插逾八百點後見反彈，最多抽高約

４００點，收市仍漲逾３００點。

針對外界預測內地有２千人受感染，中國疾控中心今日在新聞發布會上否認，又透露新型冠

狀病毒來源或是武漢一家海鮮市場非法銷售的野生動物。一開始是動物傳人，但病毒在適應突變

。國家衛健委就強調，將堅持每天及時發布信息，直到不需再發布信息，決不瞞報疫情，並會加

強疾病溯源和技術指導。市場對不明朗因素的憂慮略為紓緩，恆指重拾升勢，午後愈升愈有，一

度飆升４０８點，至２８３９３點，最終收報２８３４１點，升３５５點或升１﹒２７％，主板

成交１０１４﹒９３億元減少近２４％。

武漢市近乎封城，武漢市長周先旺昨天（２１日）在央視公開呼籲「外面的人沒有必要不要

到武漢，武漢的市民沒有特殊情況不要出武漢」。春節經濟無疑遭受致命打擊，滬深股市今早繼

續低開，滬綜指今早一度插水１﹒５％，報３００６﹒２７點，不但刷新本月新低，更逼近三千

關，惟地產股及半導體股盤中發力急升撐市，指數半日收市跌幅收窄，午後更倒升，全日指數報

３０６０﹒７５點，升０﹒２８％。創業板指一度站上２０００點，收市飆１﹒３７％。春節前

股市交投仍持續偏旺，全日兩市成交７０８０億元人民幣，按日增２﹒５％。



＊澳門確診首宗新型肺炎病例，惟賭業股仍隨市反彈＊



武漢肺炎疫情蔓延至全國，澳門政府今日亦公布確診首宗新型冠狀病毒肺炎，該名患者為

５２歲女性武漢訪澳旅客，並曾經在賭場逗留，該名患者現時隔離治療，情況良好。患者曾入住

置地廣場酒店及於其賭場內博彩，澳門消防局今早派人到酒店帶走曾與女患者接觸的人到山頂醫

院接受病毒檢測，並到患者所住的房間消毒。

澳門決定所有口岸實行健康申報，而博彩監察協調局長陳達夫指出，因應武漢爆發新型冠狀

病毒，已要求六大博彩企業在所有賭場的入口設置體溫探測設備系統。澳門衛生局亦發出指引，

所有賭場員工需要戴口罩。

國泰君安對此發報告指，認為市場出現與沙士疫情相似的憂慮，導致投資者不僅拋售博彩類

股份，也會拋售旅游和酒店相關股，預料該負面情緒在未來幾周或幾個月內才會消退，但仍維持

「中性」的行業評級。報告指，鑒於過去兩天的大幅下跌，對澳門博彩板塊在本周反彈並不感到

意外。然而，在未來幾周，預計恐懼因素和不確定性將增加，導致進一步的下行壓力。考慮到新

型冠狀病毒肺炎在出現明顯症狀之前，病毒的潛伏期可長達約１５天，該行認為在香港和澳門出

現確診病例只是一個時間問題，相信屆時會造成更多的拋售壓力。

澳門今早公布患者曾逗留賭場後，賭業股明顯一度齊齊回調，惟其後證實該賭場與上市的賭

業股無直接關係後，賭業股即見反彈，金沙（０１９２８）收漲２﹒３％，澳博（００８８０）

升１﹒８％，美高梅（０２２８２）亦升０﹒８％，永利澳門（０１１２８）升０﹒５％。



＊陳國強巨蝕５０億離場，股民賀ＴＶＢ換帥＊



ＴＶＢ（００５１１）即將迎來充滿挑戰的新時代。主席陳國強今日宣布，悉售所持電視廣

播股份，並辭任公司主席及非執行董事。他向員工發公開信稱，兩年多前在挪威發生一次直升機

意外，體會到人生短暫，生命無常，對人生有新的看法，開始計劃退休，希望用餘下的生命追求

工作以外還未完成的夢想。

至於ＴＶＢ董事局亦向全體員工發信指，自去年中反修例爭議爆發以來，本港示威衝突不斷

，致使香港百業蕭條，ＴＶＢ所處的廣告、電視等媒體行業也未能倖免，但董事局和管理層對公

司未來發展依然充滿信心。近期董事局的新調整也將為ＴＶＢ帶來新的資源、新的治理及新的動

力。

２０１１年１月，以陳國強為首的財團透過Ｙｏｕｎｇ Ｌｉｏｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ，收

購ＴＶＢ約２６％，每股作價５５元，總金額達６２﹒６５億元。而以上日收市價計算，該批股

份現時市值僅剩下１３﹒５３億元，大幅縮水７８％，帳面巨蝕５０億元。

在陳國強和大股東黎瑞剛執管ＴＶＢ的時代，儘管徹底打敗了宿敵亞視，但自己卻也走上了

亞視的路，收視率及收益一路萎縮，這主要是有外因內因兩大因素：外在環境方面，隨著全球化

的逐步深化，內地、台灣、日韓以至於全球各地的電視節目均對ＴＶＢ構成競爭，而且隨著

Ｙｏｕｔｕｂｅ及Ｎｅｔｆｌｉｘ徹底改變了電視生態，ＴＶＢ後知後覺推出的ＯＴＴ服務顯得

有些過時；內在環境方面，ＴＶＢ奉行老人政治，經營及創作因循守舊，更無孵化出任何ＩＰ，

難以再取得時下年輕人的歡心，如今民間更出現了要求廣告商抵制ＴＶＢ的活動；反觀對家

Ｖｉｕ ＴＶ，儘管收視差，但亦出品了多個現象級綜藝節目，培養出年輕人喜愛的明星組合。

除此以外，陳國強任內犯下最嚴重的錯誤，就是建議ＴＶＢ買入一筆價值８億元星美控股

（００１９８）債券，後來星美出現債務逾期，導致ＴＶＢ去年業績錄得上市以來首度見紅。

沒有陳國強的ＴＶＢ，投資者好似更為看好，ＴＶＢ股價全日升６﹒１％，報１２﹒６元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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