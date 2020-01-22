【武漢肺炎】上海新增４例確診病例，其中１例為密切接觸者

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上海市衛健委通報，截至１月２１日下午

７時，上海市新增４例新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。患者中男性３例、女性１例，上海市

戶籍２例、武漢戶籍２例。其中，３例有武漢居住史或旅行史，１例從密切接觸者中發現，目前

均已在定點醫院接受隔離治療。密切接觸者正在接受醫學觀察。

截至目前，上海累計發現確診病例６例，患者目前病情平穩，無重症病例。另有３例疑似病

例正在排查中。

