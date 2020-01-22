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22/01/2020 08:39

【武漢肺炎】李克強西寧看望醫護人員：必須及時有力遏制疫情蔓延

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國務院總理李克強２１日來到青海紅十字
醫院看望醫護人員。他稱，新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生以來，病例數在增加，必須及時有
力有效遏制疫情蔓延。醫護人員身處第一線，要在疫情防控中做好救治，也要做好自我防護。當
前正值春運，人員密集流動，不光高發城市作了部署，而且在全國各地都作了部署。青海雖然相
對偏遠，但同樣要強化風險意識，把該做的工作做在前面。

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