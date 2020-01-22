【武漢肺炎】交通部：到達離開武漢的車、船、飛機票免退票手續費

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》新型肺炎全國確診３２４宗，交通運輸部

部長李小鵬主持召開部務會，會議決定啟動交通運輸部Ⅱ級應急響應，配合衛生健康等部門開展

疫情聯防聯控工作。交通運輸部和國家鐵路局、中國民航局及中國國家鐵路集團有限公司決定，

對選擇鐵路、公路、水路、民航等交通出行方式的旅客，免收其到達、離開武漢的火車票、客車

票、船票、機票的退票手續費。

交通運輸部督促各級交通運輸部門配合衛生健康部門，落實車站、碼頭等重點場所和汽車、

船舶等密閉交通運輸工具的通風、消毒、測體溫等必要措施。另外，統籌解決好火車、汽車、飛

機、輪船等交通出行方式票務退改簽問題。

已購買武漢出發和到達的各次列車火車票的旅客，自願改變出行計劃需退票的，鐵路部門均

不收取退票手續費，購買乘意險的一同辦理，包括票面到站或發站為武漢市範圍內武漢、漢口、

武昌、南湖東、湯遜湖、廟山、普安、紙坊東、後湖、金銀潭、天河機場、天河街、花山南、左

嶺、烏龍泉南、土地堂東、山坡東站。

公路、水路方面，各級交通運輸部門全力確保春運安全暢通，明確對已經購買涉及武漢車、

船票的旅客，當提出退票要求時，客運企業應當辦理免費退票，不得收取任何費用。

民航要求各運輸航空公司高度重視旅客服務工作，針對已經購買涉及武漢航班機票的旅客，

如有退票要求，航空公司應當予以免費辦理。

