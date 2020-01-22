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22/01/2020 09:11

【武漢肺炎】交通部：到達離開武漢的車、船、飛機票免退票手續費

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》新型肺炎全國確診３２４宗，交通運輸部
部長李小鵬主持召開部務會，會議決定啟動交通運輸部Ⅱ級應急響應，配合衛生健康等部門開展
疫情聯防聯控工作。交通運輸部和國家鐵路局、中國民航局及中國國家鐵路集團有限公司決定，
對選擇鐵路、公路、水路、民航等交通出行方式的旅客，免收其到達、離開武漢的火車票、客車
票、船票、機票的退票手續費。
　　交通運輸部督促各級交通運輸部門配合衛生健康部門，落實車站、碼頭等重點場所和汽車、
船舶等密閉交通運輸工具的通風、消毒、測體溫等必要措施。另外，統籌解決好火車、汽車、飛
機、輪船等交通出行方式票務退改簽問題。
　　已購買武漢出發和到達的各次列車火車票的旅客，自願改變出行計劃需退票的，鐵路部門均
不收取退票手續費，購買乘意險的一同辦理，包括票面到站或發站為武漢市範圍內武漢、漢口、
武昌、南湖東、湯遜湖、廟山、普安、紙坊東、後湖、金銀潭、天河機場、天河街、花山南、左
嶺、烏龍泉南、土地堂東、山坡東站。
　　公路、水路方面，各級交通運輸部門全力確保春運安全暢通，明確對已經購買涉及武漢車、
船票的旅客，當提出退票要求時，客運企業應當辦理免費退票，不得收取任何費用。
　　民航要求各運輸航空公司高度重視旅客服務工作，針對已經購買涉及武漢航班機票的旅客，
如有退票要求，航空公司應當予以免費辦理。

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