【武漢肺炎】內地確診肺炎個案增至３２３宗，廣東１７宗第二多

《經濟通通訊社２２日專訊》武漢肺炎疫情持續蔓延，根據內媒統計，截至今早７時，內地

一共確診３２３宗病例，其中武漢所在的湖北省佔２７０宗、北京１０宗、廣東１７宗、上海６

宗、浙江、天津、河南、重慶、四川及山東都有個案。

武漢市衛健委通報，因感染新型冠狀病毒死亡的人數增至６人。國家衛健委提醒民眾，飲板

藍根及熏醋，都不可以預防新型肺炎。

此外，因應疫情，鐵路部門即日起至星期五，免收到達及離開武漢的火車票退票手續費。國

家民航局亦表示，涉及武漢航班的機票，可以免費辦理退票。（ｃｔ）

