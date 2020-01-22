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22/01/2020 09:11

【武漢肺炎】日本專家談新型冠狀病毒：不排除既存藥物有治療效果

　　《經濟通通訊社２２日專訊》武漢肺炎疫情進一步升級，內地《科技日報》採訪日本長崎大
學醫齒藥學綜合研究科臨床研究藥學研究室准教授北里海雄。他認為，不排除既存的藥物有治療
效果，隨著更多的患者被臨床治愈康復出院，最佳的治療藥物及治療方案也將會浮出水面。
　　目前進入春運時期。北里表示，飛機、高鐵及客輪等高密度人口移動的交通工具，都會增加
病毒向全國擴散的風險，增加整個疫情的控制難度。傳染源及傳染途徑的確定是當務之急，做到
及時發現疑似病例，進行有效隔離和醫學觀察，對控制疫情的發展十分重要。
　　北里解釋，新型冠狀病毒是ＲＮＡ病毒，此類病毒的特點就是隨著不斷擴散傳播，病毒會發
生快速變異。雖然目前的結果顯示，新型冠狀病毒比ＳＡＲＳ－ＣｏＶ病原性弱，但因為是流行
初期，決不能對疫情發展掉以輕心，必須嚴加防範。

＊日本嚴防新型肺炎從中國進入日本＊

　　日本政府２１日召開相關閣僚會議商討對策。與會的安倍晉三首相表示，新型冠狀病毒肺炎
的患者數正在增加，要進一步加以警戒。日本厚生大臣加籐勝信表示：將向從武漢入境的人發放
填寫是否發燒和在日本國內住址的「諮詢卡」。
　　除了武漢之外，還要加強對來自上海的入境旅客的對策，如果身體情況不佳或正在服藥需進
行自我申告。在飛機內，播音員將對此提起注意。（ｃａ）

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