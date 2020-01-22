  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/01/2020 10:25

【武漢肺炎】多地口罩脫銷商家緊急加班加產，概念板塊表現分化

　　《經濟通通訊社２２日專訊》內地媒體報道，武漢、廣州、上海等地不少地區的藥房、便利
店內的口罩在這幾天已經脫銷，即便有所補貨也會被一搶而空。而部分生產廠家已經開始啟動增
量生產線，進行批量加產。
　　部分口罩概念股早盤延續強勢，奧美醫療（深：００２９５０）、振德醫療
（滬：６０３３０１）一字漲停；泰達股份（深：０００６５２）飆逾８％，江南高纖
（滬：６００５２７）漲近７％，金鷹股份（滬：６００２３２）飆６％，九州通
（滬：６００９９８）升１﹒３％。
　　不過，連漲多日的龍頭股份（滬：６００６３０）公告稱，目前公司沒有生產口罩業務，也
沒有生產口罩必須的生產許可證，股價早盤一度跌停，現跌３﹒２％。英特集團
（深：０００４１１）在互動平台表示，公司主要從事藥品、醫療器械批發及零售業務。公司未
開展口罩的生產業務，有少量口罩的批發、零售業務，佔公司主營業務收入份額極小；股價跌逾
１％。
　　而南衛股份（滬：６０３８８０）則表示，公司目前生產銷售的口罩主要為日常防護型口罩
，具有過濾、透氣、抗菌等特點。能夠有效過濾空氣，阻擋塵霾，阻隔飛沫、體液和分泌物，適
用於廣大人群的日常基本防護，股價現跌３﹒１％。（ｃａ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS22/01/2020
【FOCUS】達沃斯警示未來五大風險 「綠天鵝」有危有機
生財有道22/01/2020
《開市Good Morning》黃麗幗：平安好醫生現價仍可追入
中國故事22/01/2020
【上海特寫】工信部助攻 特斯拉降價搶佔內地市場
樓市「胡」言22/01/2020
THE RICHMOND開價：「即供」「建期」點揀好？視乎你資金情況！
國際動態22/01/2020
特續打擊「月子旅遊」 限非美公民孕婦入境
中國故事21/01/2020
【武漢肺炎】武漢市加強管控進出人員 加大排查農貿市場
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金