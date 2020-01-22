【武漢肺炎】多地口罩脫銷商家緊急加班加產，概念板塊表現分化

《經濟通通訊社２２日專訊》內地媒體報道，武漢、廣州、上海等地不少地區的藥房、便利

店內的口罩在這幾天已經脫銷，即便有所補貨也會被一搶而空。而部分生產廠家已經開始啟動增

量生產線，進行批量加產。

部分口罩概念股早盤延續強勢，奧美醫療（深：００２９５０）、振德醫療

（滬：６０３３０１）一字漲停；泰達股份（深：０００６５２）飆逾８％，江南高纖

（滬：６００５２７）漲近７％，金鷹股份（滬：６００２３２）飆６％，九州通

（滬：６００９９８）升１﹒３％。

不過，連漲多日的龍頭股份（滬：６００６３０）公告稱，目前公司沒有生產口罩業務，也

沒有生產口罩必須的生產許可證，股價早盤一度跌停，現跌３﹒２％。英特集團

（深：０００４１１）在互動平台表示，公司主要從事藥品、醫療器械批發及零售業務。公司未

開展口罩的生產業務，有少量口罩的批發、零售業務，佔公司主營業務收入份額極小；股價跌逾

１％。

而南衛股份（滬：６０３８８０）則表示，公司目前生產銷售的口罩主要為日常防護型口罩

，具有過濾、透氣、抗菌等特點。能夠有效過濾空氣，阻擋塵霾，阻隔飛沫、體液和分泌物，適

用於廣大人群的日常基本防護，股價現跌３﹒１％。（ｃａ）

