  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/01/2020 14:04

【武漢肺炎】延安必康跌２％，其藥品對新冠狀病毒的效果仍需證據

　　《經濟通通訊社２２日專訊》有投資者在互動平台向延安必康（深：００２４１１）提問，
公司主打產品利巴韋林、小兒感冒顆粒、阿奇霉素、板藍根對新型冠狀病毒是否有作用。延安必
康午間回復稱，公司相關抗病毒藥品在治療病毒感染引起的疾病中具有一定療效，對新型冠狀病
毒的治療效果仍需進一步循證醫學的證據支撐。
　　延安必康今日隨醫療板塊回軟，目前跌逾１﹒９％，報１３﹒３８元人幣。（ａｃ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS22/01/2020
【FOCUS】達沃斯警示未來五大風險 「綠天鵝」有危有機
中國故事22/01/2020
【武漢肺炎】澳門確診首宗新型冠狀病毒肺炎 患者曾在賭場逗留
中國故事22/01/2020
【武漢肺炎】外界預測2千人受感染 中國疾控中心：不是事實
中國故事22/01/2020
【武漢肺炎】全國確診增至440例9人死 衛健委：疫情存擴散風險
生財有道22/01/2020
《開市Good Morning》黃麗幗：平安好醫生現價仍可追入
中國故事22/01/2020
【上海特寫】工信部助攻 特斯拉降價搶佔內地市場
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金