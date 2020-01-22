【武漢肺炎】延安必康跌２％，其藥品對新冠狀病毒的效果仍需證據

《經濟通通訊社２２日專訊》有投資者在互動平台向延安必康（深：００２４１１）提問，
公司主打產品利巴韋林、小兒感冒顆粒、阿奇霉素、板藍根對新型冠狀病毒是否有作用。延安必
康午間回復稱，公司相關抗病毒藥品在治療病毒感染引起的疾病中具有一定療效，對新型冠狀病
毒的治療效果仍需進一步循證醫學的證據支撐。
延安必康今日隨醫療板塊回軟，目前跌逾１﹒９％，報１３﹒３８元人幣。（ａｃ）
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