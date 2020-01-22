【上海特寫】工信部助攻，特斯拉降價搶佔內地市場

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》「現在算上國家補貼，國產版特斯拉

Ｍｏｄｅｌ ３只要２９﹒９萬元（人民幣．下同），還送市價近１０萬元的滬牌！要趁早下單

，補貼退坡很快哦！如果貸款的話，現在首付只要４﹒５萬元！簡直就是白菜價！」在上海一家

特斯拉體驗店內，銷售小姐滔滔不絕地對記者推銷著剛剛實現國產化的特斯拉

Ｍｏｄｅｌ ３。

雖然這是一個工作日的下午，但前來店里看車的客戶仍絡繹不絕。的確，作為電動車市場的

寵兒，特斯拉實現國產後售價大降，再加上中國政府種種優惠政策力推電動車，令消費者趨之若

鶩，好像大家一瞬間就忘記了特斯拉曾曝出的「自燃門」事件。而對消費者來說更大的好消息是

，隨著特斯拉國產化率的不斷提升，Ｍｏｄｅｌ ３未來還可能再度降價。

目前特斯拉Ｍｏｄｅｌ ３零部件的國產化率只有３０％，興業證券研究報告指出，在特斯

拉於今年中實現１００％國產化後，國產Ｍｏｄｅｌ ３具備最大３４％的降價空間，也就是最

低價格預計可至１９﹒７萬元。該款車型在國內的主要競爭對手為比亞迪（０１２１１）

（深：００２５９４）「唐」、蔚來ＥＳ６等。

特斯拉此次一舉擊穿３０萬元價格，毫無疑問將給國產新能源汽車和同等價位燃油車帶來挑

戰。工信部部長苗圩日前在國新辦發布會上指出，短期看，特斯拉會給其他車企帶來壓力和挑戰

，但長遠看，這也是一個機遇，倒逼中國新能源汽車企業加大創新力度，在與國際企業競爭中優

勢互補，共贏發展，「一條鮎魚把一池水攪活」。

中汽協的數據顯示，去年受新能源汽車補貼退坡影響，全年新能源汽車銷量為１２０﹒６萬

輛，同比降４％。其中純電動汽車生產銷售完成９７﹒２萬輛，同比降１﹒２％，主要以中低端

車型為主。恆大集團首席經濟學家任澤平表示，特斯拉上海工廠產能為每年１５萬輛，預計今年

Ｍｏｄｅｌ ３將佔中國能源汽車市場１２％以上的份額。



＊中國電動車需求仍在，補貼不會繼續退坡＊



本月初，在創辦人馬斯克的見證下，特斯拉宣布Ｍｏｄｅｌ Ｙ國產項目正式啟動，當日特

斯拉上海超級工廠還向公眾車主交付了首批國產Ｍｏｄｅｌ ３。馬斯克在交付儀式上表示，上

海工廠從啟動到交付不足一年，創造了「特斯拉速度」，也創造了汽車行業的新奇跡。他在台上

高興得脫下了西裝，隨著音樂節拍手舞足蹈起來，引來台下一眾特斯拉車主和粉絲的尖叫。

令馬斯克如此興奮的不僅僅是特斯拉量產的速度，更是因為他看到中國市場的需求潛力及政

府推行電動車的決心。瑞銀投資研究部汽車行業分析師鞏旻表示，就個人用戶來說，特斯拉在價

格上仍然比中國絕大多數的家用轎車貴出一倍左右，所以目前價格優勢並不明顯。他認為，電動

車在商用方面優勢更為明顯，尤其是對於網約車司機來說，租一輛電動車和租一輛燃油車是一樣

的價錢，但電動車每個月可以節省２千塊的油費，兩年就可以節約５萬元油費，所以電動車用於

網約車市場的潛力更大，網約車轉用電動車是一個必然的結果。

在國家補貼方面，去年電動車補貼脫坡之後，銷量跌幅超出市場預期。因此，工信部部長苗

圩最新向市場派出一顆「定心丸」，他表示，自２０２０年７月１日起，新能源汽車補貼不會繼

續退坡，目前正在研究２０２０年新能源汽車補貼退坡政策，有可能延緩。以藉此穩住電動車市

場銷量。



＊特斯拉自身問題仍有待解決＊



在中國市場大環境全力支持特斯拉發展的當下，其面對的挑戰，很大程度上還是源自於自身

。首先是安全問題。任澤平的報告指出，即便對產品經過多次升級、採取各種安全措施，特斯拉

汽車事故頻率依然呈上升趨勢。根據已披露的報道，從２０１３年至２０１９年３月特斯拉共發

生３６起汽車安全事故，其中９起事故造成人員死亡。不同於燃油車，電動車碰撞後會引發電池

燃燒，且由於動力電池高燃燒時長，會駕駛員造成不同程度傷害。

另外，特斯拉質量和做工問題一直以來也備受詬病。作為定位於豪華轎車品牌的特斯拉，在

內飾和做工方面根本無法與同類的德系和日系車相提並論，這一方面是因為對汽車製造工藝和供

應鏈管理還缺少足夠的積累。另一方面，特斯拉過於追求自動化生產，為了趕工，還臨時搭建了

「帳篷工廠」，但產品質量卻受到影響。

不過即便如此，中國仍然亟需特斯拉國產化，以帶動相關產業鏈企業升級，主要涉及包括動

力總成系統、電驅系統、充電、底盤、車身、其他構件、中控系統、內飾和外飾等多個部分，牽

涉直接、間接供應商逾一百家企業。

「您可以預約試駕一下，最好是工作日，因為周末我們店里擠滿了客人，接待不過來，」銷

售小姐邊說邊翻開手中的資料，「現在下訂單的話，要四月中旬才能提車，如果您再遲一個禮拜

下訂的話，就要等到五月咯。」雖然記者並不打算買車，但不能否認，大名鼎鼎的特斯拉加上「

降價」兩個字，的確能夠俘獲不少人心。

