【ＦＯＣＵＳ】達沃斯警示未來五大風險，「綠天鵝」有危有機

【ＦＯＣＵＳ】澳洲山火燃燒四個月；新西蘭白島及菲律賓塔阿爾的致命火山噴發；新疆喀

什、印尼巴布亞、美屬自治波多黎各等地頻錄的六級以上地震；埃塞俄比亚、肯尼亚、印度等地

肆虐的蝗蟲大軍；以及為美國、加拿大帶來極寒和破紀錄暴風雪的「炸彈氣旋」……若再加上大

概率源自野生動物的神秘新型冠狀病毒，正在瑞士達沃斯召開的世界經濟論壇，以

「Ｂｕｒｎｉｎｇ Ｐｌａｎｅｔ」形容２０２０年，可謂傳神不過。

世界經濟論壇於一年一度的風險報告《Ｔｈｅ Ｇｌｏｂａｌ Ｒｉｓｋｓ

Ｒｅｐｏｒｔ ２０２０》警告，未來１０年最有可能發生的前５大風險分別為：極端天氣事件

、氣候變化緩和與調整措施失敗、重大自然災害；重大生物多樣性損失及生態系統崩潰；人為的

環境損害及災難。



＊天災人禍隨時致金融體系不穩＊



當侵侵暗寸瑞典環保少女是「厄運先知」、資本市場憧憬各國央行大放水再延續一輪牛市時

，世界面臨的最大風險恐已不是經濟危機，而是此起彼伏的極端天氣、災害、人禍而引發的生存

威脅。

正在瑞士達沃斯召開的世界經濟論壇發表《２０２０全球風險報告》，收集對８００名全球

專家、領導人的調查意見顯示，未來１０年最有可能發生的前５大風險分別為：（１）極端天氣

事件（如洪災、暴風雨等）；（２）氣候變化緩和與調整措施失敗；（３）重大自然災害（如地

震、海嘯、火山爆發、地磁風暴等）；（４）重大生物多樣性損失及生態系統崩潰；（５）人為

環境損害及災難。

至於今年面臨的短期風險，最多受訪者預期的前５項分別為：經濟對抗（７８﹒５％）、

國內政治極化（７８﹒４％）、極端熱浪（７７﹒１％）、自然資源生態系統的破壞

（７６﹒２％）、網絡攻擊（７６﹒１％）。

如神秘新型冠狀病毒已開始擾動金融市場，港股、美股、Ａ股、人民幣、３０年期美債收益

率齊跌，黃金走高，背後反映疫情對從航空旅行到貿易供應鏈的自由流通被迫中斷的擔憂；氣候

變化、生態危機等同樣將引發連鎖反應。



＊倡永續性，石化保險業或承壓＊



管理７萬億美元資產的貝萊德執行長Ｌａｒｒｙ Ｆｉｎｋ上周就稱，氣候變化已成為公司

長期前景的決定性因素……剛剛開始的資本重大再分配將把永續性納入投資考量；亞馬遜去年９

月亦發布一項「氣候宣言」，其執行長Ｊｅｆｆ Ｂｅｚｏｓ宣布將購買１０萬輛電動貨車，到

２０３０年實現淨碳排放為零的目標。

美國能源經濟與金融分析研究所（ＩＥＥＦＡ）的模型顯示，若要實現巴黎協定設定的本世

紀末全球氣溫升幅不逾２℃的目標，石油、煤炭等化石燃料相關資產或將損失１－４萬億美元，

再生能源將跑贏。而內地周日（１９日）公布的「限塑令（主要城市大型超市和商場年底前禁用

塑膠袋）」，已有機構就此唱好玖紙（０２６８９），因預期政策將增加包裝紙的使用。

而極端災害造成的損失更可能潛在影響保險業的財務成本，以澳洲山火為例，其損失預料已

致６８０億美元；保險集團怡安（Ａｏｎ）更估計，過去十年自然災害造成的經濟損失總額高達

３萬億美元。

２０２０，跟金融市場「黑天鵝」相比，與氣候、環境、生態相關的「綠天鵝」事件同堪關

注，神秘新冠狀病毒或正是開年第一警示。

