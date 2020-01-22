《投資智慧－鄧聲興》中航國際（１６１）私有化方案符小股東利益

《投資智慧》中航國際（００１６１）從事平板顯示屏、印製電路板製造行業。同時亦涉及

手表的製造與銷售、國際工程及貿易物流業務、船舶建造及有關工程。當中，工程分部的表現持

續惡化，預期公司業務前景並不明朗，而且中短期內若干業務的增長前景亦存在相當的不確定性

。由於多元化經營企業令主業不突出，資源配置不集中及經營風險增加等原因，在資本市場上體

現為企業定位不明晰，企業價值認同度不高，存在較大幅度的市盈率估值折價狀態。



Ｈ股配售新股或公開發售股份時，股價不能低於每股資產淨值（ＮＡＶ）。中航市帳率０﹒

６３３倍，投資價值長期被市場低估，以及二手市場成交偏低，失去上市公司集資平台的功能。

故此，集團日前公布私有化計劃，參考公司最近期披露的財務資料、較長時期內公司的歷史股價

水準、資本市場宏觀環境等因素，可比的公司估值、可比交易估值等方法綜合確定要約價格。並

採用估值法得到的每股價值為每股５﹒９４港元，而要約價格每股９元，較此溢價５１﹒５％。



從每股淨資產看，公司截至去年６月底歸母淨資產為１３５﹒０億元，攤薄股份數為

１９﹒７億股，故攤薄每股淨資產約７﹒６元，要約價格每股９元，較此溢價１８﹒３５％。總

括而言，集團私有化方案不失為溢價套現的機會，對比其他Ｈ股私有化案例而言，要約價格也屬

於較高水平。相信方案已符合小股東的利益。

《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

