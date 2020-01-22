《拆局麒想－林嘉麒》平安好醫生併購擴版圖，盈利指日可待

《拆局麒想》武漢肺炎擴散情況，已影響資本市場，投資概念營運而生。醫藥股、口罩股最

受資金追捧，而中國最大規模的互聯網醫療平台平安好醫生（０１８３３）亦再創上市新高。集

團現時業務包括在線醫療、消費型醫療、健康商城、健康管理和互動，及ＡＩ輔助診療系統，擁

有互聯網醫療多個環節，看病、處方、送藥等程序，以線下配合全國各地醫院，整體業務是垂直

一站式。



集團截至２０１９年上半年，醫療健康服務供應商網絡覆蓋４００家中醫診所、超過

１６００家體檢中心、１７００家牙科診所、１５０家醫美機構，使用雲診所系統的診所

４７０００家以上。在線問診服務同時鋪設線下零售藥店，配合傳統藥店，為用戶提供「線上隨

時看病，線下即時買藥」服務，而接入平安好醫生在線問診、１小時送藥等一系列醫療健康服務

的新零售藥店超３﹒２萬家。老實說，平安好醫生作為中國最大規模的互聯網醫療平台，連接至

線下服務供應商的診所及配套數目並不算多。相信集團深明此情況，早前已宣布以總代價為約人

民幣４９１０萬元收購了全中國最大的連鎖藥店渠道ＥＲＰ（企業資源計劃）╱ＳａａＳ（軟件

即服務）信息服務提供商「海典」的８﹒６３％股權，最新持股增至兩成。海典覆蓋超過１２萬

家零售藥店，進一步增持股份，有助未來與海典進一步合作。



＊上半年虧損收窄＊



年多前，集團亦收購了線下平台「萬家醫療」，公司從事藥房及診所資源整合及評審服務、

醫療服務工作平台業務、線下診所服務、人才培訓及管理服務，平台上有超過６３０００多間登

記、註冊的診所。根據集團ＣＥＯ所說，平安好醫生成長階段分為四部分，完善使用者場景、資

料積累、爆發式收入增長、最後才得到大規模盈利。集團去年上半年仍處於虧損狀態，惟經營見

持續改善，淨虧損收窄至２７３﹒５百萬元，同比下降３８﹒４％，淨虧損率由去年同期的

３９﹒６％下降２７﹒６個百分點至１２﹒０％。要具備有效規模效益，估計未來併購會不遺餘

力。



有利的是，集團的業務符合國家政策的長中短需要。去年８月國家醫保局已發布《關於完善

「互聯網＋」醫療服務價格和醫保支付政策的指導意見》，「互聯網＋」醫療服務將納入醫保支

付；去年１１月，國家藥監局亦在研究制定《藥品網路銷售監管辦法》，未來在允許下將有條件

放開網售處方藥。根據Ｔｒｕｓｔｄａｔａ發布的《２０１９年Ｑ３移動互聯網行業分析報告》

，平安好醫生是七成以上使用者的首要選擇，截至去年６月底，其月活躍使用者數（ＭＡＵ）達

６２７０萬人，期末月付費使用者數（ＭＰＵ）為２２２﹒９萬人，日均諮詢量超過６５萬人次

。現時規模似乎略細，惟去年８月１３日已推出「私家醫生」服務，目前已擁有銀川、合肥、青

島等三地的互聯網醫院牌照，亦與浙江衢州市、廣西政府簽約，與中國醫科大學航空總醫院、四

川省第二中醫院、南昌大學第四附屬醫院等５０家大型醫院合建「互聯網醫院」，整體規模將涵

蓋約１０個百萬人口城市，前景甚樂觀。武漢肺炎只是推動股價的近因，其未來業務發展的潛在

速度絕對不可以看少，估計虧轉盈近在咫尺，長線可持續看好，日後回調不妨吸納。

《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者並無持有上述股份

