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即市新聞

22/01/2020 11:23

《樓市亮話－湯文亮》落雨買柴的人

　　《樓市亮話》有老友話我做生意不算得成功，但理論多多，我話礙於天份，我覺得自己已經
做到最好，至於理論多多，是因為很多人願意教我，雖然我不明白，但仍然將他們的教誨寫出來
，希望有人明白，一句說話，物撞有緣人。
　
　　少時候家裏是在澳門開木廠，那些木一碌一碌由馬來西亞山打根運到澳門，木廠開木鎅成木
板或者木方，在鎅木後出現兩種水口料，其一叫木糠，工廠有一個木糠爐，可以用來消耗那些木
糠，大多數是用作煲水煮菜，至於另一種叫「柴」，由於太多，自用根本用唔哂，一定要出售，
千祈唔好睇少那些柴，在年結時，如果純利不計算「柴」，不但純利大減，甚至轉盈為虧。
　
　　我見到木廠「柴」的銷量非常好，有時甚至要低價向其他木廠買「柴」轉售，於是我打爛自
己個錢罌請老帳房食飯，最後得到了幾個字，就是要善待落雨買柴的人。原來每當落雨，有人到
木廠買柴，老帳房一定自己親自出馬，客人買十斤柴，老帳房一定加多一兩斤，並且話落雨濕濕
，柴重秤，所以要加多一些，客人非常受落，自不然會成為長期客戶。其實，一般人會認為落雨
仲要去買柴，一定是沒有柴可用，不但不會加送一兩斤，反過來會加價，各人有各人做生意手法
，有人話老帳房有錢都唔識得執，其實，他替我們執了很多錢。
　
　　持續了七個月的社運終於有緩和跡象，公司亦有新客戶洽談新租，我對同事說，要善待新客
戶，或者他們會比較俺尖，但盡量達成協議。因為這個時間還願意投資，不但是對社會有責任，
而且將會是一個長期客戶，亦可以說是一個鐵客，做收租佬，租金多少還是其次，最緊要是一個
好租客，一個長期客戶。不過，亦有業主認為，現在願意租樓，代表那些人是非常心急，可以要
高一些租金，話我捉到鹿都唔識脫角，我只能夠話做生意各施各法，我承認做得唔好，不過，我
見到租客能夠生存，而我們又搵到食，已經覺得很滿足。
《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》

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