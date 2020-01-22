《陶冬天下－陶冬》從海底撈的無人餐廳說起

《陶冬天下》海底撈（０６８６２），是一家經營川味火鍋的餐飲集團。它那帶有傳銷色彩

的師徒制運作模式，創造出優質的服務和客戶體驗，於業界獨樹一幟，在香港股市股價上亦有良

好的表現，堪稱目前最成功的中餐餐飲企業。最近海底撈再次吸引媒體眼球，是因為它在北京開

出了一家無人餐廳。



在這裏，洗菜工種消失了，所有菜品出自中央廚房、存於智能倉庫，再經冷鏈物流直達門店

。配菜工種也消失了，客人電子螢幕上點菜後，機械臂進行取菜、配送，直送至餐桌上。至於電

子支付、刷臉，已經激不起媒體的好奇了。



海底撈以優質、人性化服務而著稱，人的服務一直是其最大的亮點，這次它卻革了自己的命

，此餐廳中見不到人。其結果是，雖然有龐大的前期投入，店中的人力成本大幅削減四分之三，

人為錯誤比率降低九成以上。更重要的是，從製作、配送到客服及品質控制全部數據化、自動化

，ＡＩ在餐飲業的應用又前進了一步。



無獨有偶，上海靜安區安裝了四十萬個感應器，從垃圾清理到火警預防，從水質監測到治安

管理，全新的城市管理理念、運作模式正在慢慢形成中。城市管理歷來都有主動管理與被動管理

兩種，ＡＩ的應用製造出第三種管理 自動管理。ＡＩ識別與ＡＩ判斷，為城市管理走出了

一條全新的道路。



筆者認為，ＡＩ應用場景在一些領域已經接近突破前夜，這些ＡＩ應用目前依然基於４Ｇ的

基礎設施，但是在５Ｇ時代的潛在能量似乎已見端倪。在部分製造業和服務業，ＡＩ應用可能帶

來行業與產品顛覆性的變化。



ＡＩ，一直給人以高科技的感覺，也一直受到資金的追捧。的確，部分ＡＩ企業具有技術含

金量，可能對投資者帶來不菲的收益，不過筆者認為它的最大亮點在於賦能，為傳統行業、傳統

產品插上智能化的翅膀，將他們推上全新的生產流程、商業運作和物流管理，提升傳統行業、傳

統產品的效率，降低成本，是所謂ＡＩ＋。



人工智能，在上世紀八十年代已經紅過一次，也曾觸動了許多的商業遐想，但是當時因緣未

成熟，ＡＩ應用無法跟上，最後趨於平靜。與三十年前相比數據時代的大環境趨向成熟，基礎研

究有較大的突破，應用場景開始具備商業運作的條件，資本市場更加配合。



中國在人工智能的基礎研究上仍有明顯的不足，但是專利申請上已經在全世界遙遙領先了。

根據全球ＡＩ指數，中國在全球ＡＩ排名上名列第二，僅次於美國；在場景應用、政府戰略上已

經位居世界第一了。這是一個中國具備彎道超車的新經濟領域，也可能為中國經濟增長構築出新

的亮點，但是ＡＩ究竟能為未來中國帶來多少驚喜，筆者看來取決於它對實體經濟的賦能能力。

《陶冬》



＊ 本文原載於今周刊，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

