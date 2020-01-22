《缸邊嫺談－黃惠嫺》基建及環保需求升，重型機械銷售增龍工受惠

《缸邊嫺談》２０１９年上半年，中國龍工（０３３３９）的營業額同比增長１﹒７％至

６７﹒６０億元（人民幣．下同）；整體毛利同比增長１﹒９％至１５﹒７１億元；毛利率較去

年同期２３﹒２％提升了０﹒０４個百分點至２３﹒２４％；股東應佔溢利增長２６﹒２％至

８﹒８８億元。



中國龍工的三個主要產品，裝載機、挖掘機和起重叉車的銷售台數分別同比下跌２％、增長

７﹒５％及增長５﹒４％。而國內的銷售收入較去年同期穩定增長。其中，西北部地區的銷售額

增長１１﹒０％至６﹒７６億元；東北部地區的銷售額增長７﹒１％至１﹒９７億元；東部地區

的銷售額分別增長４﹒４％至１１﹒４４億元；南部地區的銷售額增長４﹒０％至６﹒６億元；

西南部地區的銷售額輕微下跌至８﹒３６億元。但海外的銷售額則下跌２２﹒５％至２﹒５８億

元，拖低了２０１９年上半年的收入增長。海外收入下跌主要是受到部分海外市場經濟、政治波

動及集團嚴控海外市場信用風險。２０１９年上半年，集團整體收入僅升１﹒７％，遠低於年初

２０％的預測。



＊基建需求回升環保需求增＊



國家統計局公布，２０１９年１－１２月，全國固定資產投資（不含農戶）５５１４７８億

元，同比增長５﹒４％，增速較１－１１月份加快０﹒２個百分點。從環比速度看，１２月份固

定資產投資（不含農戶）增長０﹒４４％。其中，民間固定資產投資３１１１５９億元，同比增

長４﹒７％，增速較１－１１月份加快０﹒２個百分點。固定資產投資在去年１０月及１１月已

觸底，１２月觸底回升，因去年１１月國務院常務委員會提出降低部分基礎設施專案資本金比例

，基礎建設領域和其他國家鼓勵發展的行業項目可發行權益類金融工具籌措資本金，直接降低基

建專案啟動的需求資金規模。財政部同時提前下發２０２０年專項債額度１萬億，截至２０１９

年１０月份，發改委批復的交通基礎設施專案總額１﹒１３萬億，其中城市軌道交通佔比達到

４９﹒１％，單單下半年以來，已批復１８條鐵路項目及多個城市地鐵項目在內的幾十個基建項

目，投資額接近５０００億元。隨著資金逐步到位，後續基建工程將有望集中開工釋放需求。



另外，新屋開動工量增加亦會帶動重型機械的需求，２０１９年１－１１月房屋新動工量累

計同比增長８﹒６％，增速較前值回落１﹒４個百分點，但是１１月單月同比增速達到了

２３﹒２３％；而１－１１月施工增速累計同比增速９﹒０％，累計增速環比較前值提升０﹒３

個百分點，從目前新開工、施工角度看，新開工增速及施工增速整體將有望延續。



導致重型機械需求增加另一因素是環保政策，「打贏藍天保衛戰三年行動計劃」，全國多地

將於２０２０年底前淘汰「國三」及以下排放標準營運中型和重型柴油貨車１００萬輛以上。而

根據生態環保部的意見稿，工程機械「國四」標準將會在２０２０年１２月強制實行。有分析預

測，在排放標準收緊下更新換代需求將達到總銷售的６０％。相信在國家加快基建投資，更新換

代的自然需求，以迎合及回應打贏藍天保衛戰的環保嚴格要求下，有望能刺激及帶動中國龍工產

品的未來收入。投資者可考慮於２﹒２元附近位置增持或吸納，股價上望升至２﹒７５元。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

