【企業盈喜】海通證券（０６８３７）料去年純利增最多８６％

《經濟通通訊社２２日專訊》海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）公布，預期截

至去年１２月３１日止年度純利將較２０１８年度純利約５２﹒１１億元（人民幣．下同）增長

介乎８０％至８６％，即介乎約９３﹒７９億元至９６﹒９２億元，而去年扣除非經常性損益純

利比２０１８年度增加介乎８７％至９３％。

該集團指，純利上升主因抓住市場機遇，強化考核、優化機制，進一步激發傳統經紀、投資

銀行和資產管理等業務活力，優化資本配置，各項業務收入按年均有所增加，歸屬於上市公司股

東的淨利潤大幅上升。（ｗｈ）

