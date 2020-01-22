《日入而息》本港擬錄首宗武漢肺炎個案，陳國強悉售ＴＶＢ股份

《今天重點》﹡消息指本港出現首宗確診新冠狀病毒肺炎個案；港鐵（０００６６）本港首

宗新冠狀病毒男患者乘高鐵抵港；台確診首例，外交部表示沒有人比中央更

關心台胞健康；澳門確診首宗新型冠狀病毒肺炎，患者曾在賭場逗留

﹡衛健委表示全國確診４４０例９人死，疫情存擴散風險；重症病例一人一案

，國家級專家駐武漢指導

﹡陳國強悉售電視廣播（００５１１），辭任主席及非執董２月４日生效；陳

國強稱盼用餘生追求工作以外未完成的夢想



《即日市況》﹡內地加緊防控疫情，港股反彈３５５點收報２８３４１，收復兩萬八



《深滬股市》﹡滬綜指幾近穿三千，午後反彈全日倒升０﹒２８％



《美元匯價》﹡英國就業數據雖強，惟難支持鎊匯；歐元最新報１﹒１０８６╱８７，日圓

最新報１０９﹒９４╱９５



《公司資訊》﹡２１世紀教育（０１５９８）主席向家族信託轉讓公司逾６０％股權

﹡ＳＤＭ（０８３６３）購星洲幼兒及兒童託管公司，涉７８０萬坡元

﹡中國通商（０１７１９）與武漢經開港口合作

﹡友邦（０１２９９）近六成ＴＶＣ成員供款額每年達６萬元或以上；近半人

無明確退休計劃，儲備缺口創調查新高

﹡本間高爾夫（６８５８）推出ＴＲ２０系列產品線，３月全球發售

﹡拉夏貝爾（０６１１６）法院裁定受理子公司傑克沃克服飾破產清算申請

﹡建溢（００６３８）向主席售出物業強化公司現金情況，涉５９２５萬元

﹡首創置業（０２８６８）Ｈ股供股獲近９７％認購

﹡國美金融科技（００６２８）投資１﹒５４億元人民幣結構性存款產品

﹡捷榮國際（０２１１９）上日回購２０８萬股，涉資約２３９萬元

﹡陳國強悉售電視廣播（００５１１），辭任主席及非執董２月４日生效；陳

國強稱盼用餘生追求工作以外未完成的夢想

﹡渣打表示港富裕人士財富管理保守，退休財富預期難達生活所需；渣打主席

表示香港業務仍有利可圖，今年全球經濟前景改善；渣打料今年市況波動，

籲巿民避免集中投資於單一市場

﹡萬隆控股（０００３０）就重續予中弘香港１５００萬貸款訂立協議

﹡睿見教育（０６０６８）主席增持２０萬股

﹡維達（０３３３１）續提升高端產品佔比，料今年上半年業績將穩中向好

﹡雅仕維（０１９９３）與美國廣告商合作推數碼戶外廣告程序化交易



《國企紅籌》﹡重慶機電（０２７２２）增購西南證券５０００萬元收益憑證

﹡珠海控股（００９０８）控股股東購５﹒５３％股權，溢價不足１％

﹡大悅城地產（００２０７）去年全年合同銷售額升３５﹒４％

﹡深圳控股（００６０４）上月合同銷售額按年減半，但全年升２﹒１％

﹡兗州煤業（０１１７１）第四季商品煤銷量升４﹒７％至３２７２萬噸



《神州民企》﹡恆大（０３３３３）發４０億美元優先票據，主席許家印認購６億美元；恆

大再發４０億美元票據，甘比牽頭劉鑾雄家族認購逾１０億美元

﹡銘源醫療（００２３３）明日上午九時起取消上市地位

﹡天倫燃氣（０１６００）附屬購天然氣公司，涉２﹒８億元人民幣



《中國要聞》﹡遭外資買爆遇尷尬，ＭＳＣＩ宣布將美的集團剔出指數

﹡財政部發布境外所得有關個人所得稅政策；財政部表示去年全國地方政府債

券發行４﹒３６萬億元

﹡萬達與華為簽合作協議，率先推動５Ｇ商業場景應用

﹡人行３００億逆回購利率持平，淨投放３００億

﹡孟晚舟案進行第二日審訊，辯方稱指控在加拿大不成立

﹡據報德國保守派議員支持對華為採強硬立場的比例急升

﹡特朗普稱中美第二階段談判將保留對中國大部分關稅

﹡崔天凱呼籲中美雙方應加強戰略溝通，理性看待彼此

﹡達沃斯世界經濟論壇昨揭幕，李小加偶遇特朗普

﹡華儲網表示春節後將繼續投放中央儲備凍豬肉

﹡內地抽查８省份生豬屠宰企業，非洲豬瘟檢出率約５％

﹡上清所調降債券發行登記費率

﹡上期所今年工作重點：提升安全保障等五項能力

﹡隆基股份表示簽訂近１３０億人幣單晶硅片銷售合同

﹡滬市首批科創板限售股今起解禁，中微半年漲５倍奪冠

﹡上海探索危化企業「法人記分制」，落實安全生產責任

﹡新一批國產遊戲版號下發，騰訊、電魂網絡在列



《其他消息》﹡林鄭月娥稱對穆迪評估感失望，習近平承諾不收緊對港管治

﹡鄧炳強稱警員有責任可行時展示委任證，現正紀律覆檢

﹡金管局與泰國央行將就央行數碼貨幣展開進一步聯合研究；傾向深化跨境走

廊網絡研究，未有心儀合作地區；將繼續探討央行數碼貨幣其他潛在的商業

應用

﹡證監會將就鼎益豐涉嫌造市展開法律程序及撤銷股份停牌指示

﹡６．１２被射傷右眼教師入稟向警務處索賠

﹡業界憂吸引力低，測量師學會表示５年申請限制無必要

﹡利嘉閣表示去年５０指標屋苑平均呎價累升２﹒５％

﹡芝商所去年國際日均交易量創４８０萬份紀錄高合約，按年升一成

﹡深股通額度全日用１５﹒４億元；滬股通額度全日用２﹒３億元，陸股通淨

流走７﹒６億

﹡中原按揭表示去年安老按揭登記減近７％，中銀巿佔率８５％

﹡數碼港擴建修訂分區大綱圖諮詢，近九成反對

﹡中原測量師行表示政府應加快發展棕地及推土地共享計劃

﹡陳永傑稱武漢疫情與沙士情況不同，料對樓市影響不大



《武漢肺炎》﹡上海確診新型肺炎病例增至９宗

﹡中國學者表示新病毒屬ＳＡＲＳ近親，自然宿主或是蝙蝠

﹡內地疫情防控升至最高級別，武漢市長表示沒必要別來

﹡內地疫情傳言滿天飛，官方稱同濟醫生感染去世為謠言

﹡日本專家談新型冠狀病毒：不排除既存藥物有治療效果

﹡世衛專家組武漢考察，讚賞中方通報疫情分享病毒基因

﹡台灣防疫升級，蔡英文稱暫停所有武漢團客來台

﹡外界預測２千人受感染，中國疾控中心表示不是事實

﹡交通部表示到達離開武漢的車、船、飛機票免退票手續費

﹡是否瞞報疫情？衛健委表示每天匯總發布各省新增病例

﹡美團外賣成立疫情防控專項小組，排查平台上野味產品

﹡疾控中心表示病毒或源自武漢市場野生動物，在適應突變

﹡國家郵政局啟動ＩＩ級應急響應，保障物流服務不中斷

﹡國家醫保局對確診患者採取特殊報銷政策

﹡國泰表示將豁免武漢航班乘客重新訂位及退票等費用

﹡專家表示新冠狀病毒病源頭或是蝙蝠，對人類有高感染力

﹡淘寶、京東禁止平台口罩漲價銷售

﹡陳肇始稱明開會商討應對方案，已預留兩渡假營隔離

﹡廣東新增９例確診病例，深圳４例廣州２例

﹡衛健委表示全國確診４４０例９人死，疫情存擴散風險；重症病例一人一案

，國家級專家駐武漢指導

﹡澳門確診首宗新型冠狀病毒肺炎，患者曾在賭場逗留

﹡武大中南醫院表示以ＥＣＭＯ技術成功救治一患者

﹡台確診首例，外交部表示沒有人比中央更關心台胞健康

﹡上海迪士尼表示未來半年無法到訪遊客可申請延期或退款

﹡３Ｍ中國總裁表示春節期間不停產、官方店不漲價

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