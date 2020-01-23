《國金與投資－曾廣標》病毒與恐慌的博奕

《國金與投資》中國衛生當局改用快速測試劑之後，武漢病毒受感染人數近日證實大幅增加

至數百宗，除了武漢和所在的湖北省之外，中國內地多處地方也陸續有案例，港澳台亦錄得個案

，日韓泰以至美國也有中招，因此開始引起金融市場的恐懼，亞洲區股市率先出現較大跌幅，之

後美歐股市亦恐怕病毒擴散而向下，然而，市場的恐懼感不算大，例如恆指大跌八百點之後一日

迅速反彈三百多點，美股在回落後卻又見新高。難道投資者真的不怕嗎？



＊股市恐懼感為何仍有限？＊



現時中國當局已證實病源是來自武漢水產市場非法售賣的野味，這是另一種會導致肺炎的冠

狀病毒，可以人傳人，即時沒有可醫治的特效藥或疫苗。不過，由於屬於初期傳至人類，因此其

傳播和殺傷威力仍不算大，經過武漢當局初時的「遲疑」之後，中央最高層親自過問，要求全力

對抗病毒及與國際合作，透明度因而大幅增加，加上研製及採用了快速測試劑，因此案例雖然大

增及有個別擴散至世界其他地方，但市場恐懼感的上升並沒有成正比。其中最重要的原因是，至

今所有受感染的案例據知都是源自武漢，即是患病的都是武漢人或去過武漢或曾與武漢患者接觸

的人，病毒暫時仍沒有在其他社區大爆發。



＊力爭避免超級大擴散＊



然而，中外專家都指出，病毒還在變種以適應在人類身體生存，有可能變得更為強大，因此

必須爭分奪秒清除病源，及把病毒的傳播盡早控制起來，而即時可以做的是把疑似個案及與他們

有密切接觸者，都施加隔離，避免在其他社區爆發及出現變種式傳播或超級帶毒者。



中港都曾經過０３年的沙士病毒，抗疫有了經驗，而醫學科技亦較以往進步了，然而，與新

病毒的搏鬥仍然不是容易的事，而當病例仍在增加之際，各地股市亦將會突然出現新的恐慌情緒

，導致市場出現較大幅波動。



＊人口大流動疫情憂有變＊



現時，當局已呼籲外人避免到武漢，而武漢人避免出外旅遊，同時宣布「停運封城」，盼能

阻止進出武漢的人口流動，但若受感染者已離開武漢，未必可以及時把他們隔離，當數以億計的

民眾在春運大流動的過程中，受感染數字恐怕仍會上升，若出現變種式多線傳播，則疫情還有可

能大幅擴大，對中外股市的整體恐嚇未到頂點！



＊旅遊酒店飲食娛樂業受壓＊



可致命的病毒在傳播定必會影響旅遊酒店飲食零售以至娛樂業，因此，相關股票會反覆受壓

，本來，香港由於社會事件，上述的行業早已受打擊，要留意的是部分公司亦有在內地經營，今

輪可謂百上加斤。至於在內地上市的相關股票，也會隨著案例的增加而受到衝擊，但一旦病毒受

控制，在內地的相關股票將有較大反彈力。



＊藥業股和口罩股可避險嗎？＊



即時受惠的是藥業股和口罩產銷股，不過，由於沒有藥商可以在短期內研製可抗武漢病毒的

藥物，因此，它們股價的強勢只會是短期的，頂多有利於產銷可增加身體抵抗力藥業股，而當股

價急升後，也隨時會出現獲利回吐，例如中西藥兼備的大藥廠白雲山，其Ａ股及Ｈ股

（００８７４）在熱炒之後，也見有套利盤。至於口罩產銷股也面對股價炒得過分的情況。



＊造好個人護生防護齊抗疫＊



春節長假期在即，投資者不宜持有太大比重的股票在手，孖展更是可免則免，抽新股暫只宜

小注怡情。金價近期急升後從１６００美元回落至１５５０美元左右，若在低價早已有貨，也可

伺機略為增持，作為避險之用。



除了投資，更重要的是造好個人衛生防護，遵醫囑保持清潔勤洗手鍛鍊身體加強抵抗力，外

出帶上口罩，少到人流密集的地方，這便等於群策群力共同對抗和戰勝病毒！《資深評論員 曾

廣標》

