《投資觀點－施宏毅》道氏理論三大定理的背後邏輯

《投資觀點》今個星期想跟大家談討一下技術分析的始祖道氏理論，很多技術門派都採用了

道氏理論作基礎演變而來的，例如形態學和波浪理論。讓我們一起看看１９２０年代的理論與今

天股市的關係吧。



先從定理開始，亦是最多人知道的三大定理，市場行為包容和消化一切，市場行為按趨勢運

行和歷史會重演。當中三項定理當中都有不少查爾斯的投資想法在當中，亦可以說是技術分析的

支柱，先前的文章都有探討過前設的重要性，這裡就不再詳述。



查爾斯的第一項定理希望表達的是市場本來就是集百家消息所集中的地方，舉例：ａ君認為

一個國家內戰，經濟不穩，所以賣出當地公司的股票；ｂ君收到消息，當地公司仍然在來年會有

相當強大的盈利能力，因此買入當地公司的股票；ｃ君收到第三項的不同消息，從而作出投資決

定，如此類推。



查爾斯認為市場的價格已經衡量各方的消息，而利用這個定理亦有非常實際的理由，就是一

個人沒有可能目睹世界所有的資訊和消息，但市場其實就已經將所有消息的影響以價格的形式簡

單地展示了出來。



第二項定理背後的意思就未必太多人知道，查爾斯認為市場是不能被人為操控的，亦即是技

術分析的基石道氏理論否定市場有大戶。



查爾斯認為，第一，沒有一個大戶的金錢能比市場更多，所以所有參與買賣的投資者就是大

戶，如果要尋找大戶的足跡，就看看自己走過的路吧。



第二，即使有大戶能透過買賣控制價格，最終都會因為市場看見明顯的趨勢形成，而大舉買

入╱賣出，而隨後的市場力量會極為龐大，造成大戶不能逆轉的情況，使趨勢延續。



第三項定理背後的意思是市場會重覆某一些行為，而背後的行為就是源於市場心理，因此歷

史會重演的實際意思是人的情緒和心理會不斷令市場的投資決定重覆。



今次嘗試探討技術分析始祖道氏理論的定理及其背後的邏輯，當下次使用技術分析前不妨思

考一下是否在使用道氏理論的前設，如市值比較低的股票就未必適合，因為當中市場的力量太細

小。《「我要做股神」專頁創辦人 施宏毅》

