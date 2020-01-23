《專家之言－李偉傑》望疫情未大幅擴散，港股春節後可再展升浪

《專家之言》港股由去年１２月初，憧憬中美能達成第一階段貿易協議，以及正式達成第一

階段協議下，在２６０００點之下大幅上升突破２９０００點水平，配合美股持續創新高下，港

股在本週日高見２９１７４點水平，在利好消息盡出後缺乏動力，及後在壞消息爆出後馬上出現

調整，今次還是有在雙重打擊，高位急跌近千點，先有武漢流感疫情憂慮蔓延，再加上穆迪下調

本港主權評級，但相信主權評級被下調市場可能較快能消化，因為事實已經擺在眼前，影響亦可

以計算。



＊仍未有藥物可治肺炎，藥股不宜高追＊



不過疫情的擴散情況則較難預期，國家主席習近平在星期一（２０日）首度開腔，表示對武

漢肺炎高度重視，令市場關注敏感度增加，加上在臨近春節長假，春運活動有機會將武漢肺炎疫

情進一步擴散，不過寄望本港或者環球可吸取２００３年沙士沉痛教訓，令疫情未會及當年沙士

嚴重，但作為一種新型病毒相信變化仍會陸續出現，現時恆指主要支持位將放在２５０天平均線

２７６９５點水平，在周二港股已１３２８億元大成交量急跌８１０點，殺了接近３５００張期

貨合約對沖的恆指牛證後，帶來技術性反彈，當中旅遊受影響的板塊包括濠賭股及航空股出現急

跌，另外受疫情擴散及新一輪帶量採購政策落地後，刺激資金流入藥業股，但當然要提醒現時仍

未有一間企業疫苗能有效醫治武漢肺炎，有藥物醫治的話就沒有這樣恐慌，所以藥業板塊現時仍

然炒概念為主，及帶量採購帶來的不確定性消除等因素刺激，並不適宜高位追入。

大市方面，希望新春假期後，疫情未有大幅擴散，港股將可再次展現升浪，維持挑戰位置

２９５００點水平。《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，本人及╱或有聯繫者沒有

於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

