《專家之言－黃德几》美團點評餐飲外賣具市場優勢

《專家之言》新型冠狀病毒肺炎疫情已確定出現人傳人情況，隨著春運大規模民眾流動，令

疫情發展更難估計，導致餐飲、娛樂、旅遊和零售等相關板塊股價受壓。內地最大的到店餐飲服

務平台的美團點評（０３６９０），旗下的「到店、酒店及旅遊」業務，或受累於武漢肺炎持續

擴散。集團早前公布旅行訂單退改保障政策，包括透過美團、大眾點評預計的武漢市酒店、景區

門票等的訂單，均可聯絡客服免費取消。不過，疫情將令市民傾向在家中，減少外出消費，反而

有助餐飲外賣服務。



＊第三季度多個核心指標持續改善＊



集團的餐飲外賣業務，具市場領先地位。２０１９年第三季度，集團錄得純利１３﹒３５億

元（人民幣﹒下同），期內收入２７４﹒９３億元，按年增加４４﹒１％，經調整ＥＢＩＴＤＡ

為２２﹒８５億元。期內，餐飲外賣分部的收入按年３９﹒４％至１５５﹒７７億元，佔總收入

的５６﹒７％；分部毛利率由２０１８年同期的１６﹒６％上升至１９﹒５％。另外，２０１８

年收購的共享單車業務，２０１９年第三季度的虧損已經收窄，帶動新業務及其他業務的毛利率

轉為正值１８﹒７％，按年改善５６﹒１百分點。

２０１９年第三季度，多個核心指標持續改善。平台的總交易金額由２０１８年同期的

１４５７億元，增長３３﹒６％至１９４６億。截至２０１９年９月底止十二個月，平台的每位

交易用戶平均每年交易筆數由的２２﹒７筆增長至２６﹒５筆；平台的年度活躍商家數目按年增

加８﹒８％至５９０萬。第三季度，整體變現率由２０１８年同期的１３﹒１％升至

１４﹒１％。



＊宜候低１０３元吸納，反彈阻力１１６元＊



另外，恆指公司已就恆指應否納入同股不同權及第二上市公司進行市場諮詢，諮詢文件截止

提交日期是３月１３日，預計５月將有結果。美團的市值超過６０００億元（港元﹒下同），市

場憧憬有望躋身藍籌股。走勢上，１月１４日升至１１６元新高，期後橫反覆回落，ＭＡＣＤ熊

差距擴大，惟ＳＴＣ％Ｋ線回升至接近％Ｄ線，宜候低１０３元吸納，反彈阻力１１６元，不跌

穿９５元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）

