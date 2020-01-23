武漢封城港股回吐，低開２３１點報２８１０９點，國指１１８點

《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚美股輕微攀升，惟亞洲股市今早普遍回吐，日經跌１５５

點，首爾指數跌１６點。今早消息指中國武漢將宣布封城，早上１０大部分交通停駛，引起市場

關注，港股低開逾二百點，並開始上演二萬八攻防戰。個股方面，國際能源署（ＩＥＡ）預計市

場將出現供應過剩，且中國爆發肺炎疫情引發需求擔憂，油價下跌逾２％，中海油

（００８８３）低開２﹒８％，中石油（００８５７）跌１﹒８３％。恆生指數開報２８１０９

點，跌２３１點或跌０﹒８２％，主板成交３０﹒７１億元。國企指數報１１０５６點，跌

１１８點或跌１﹒０６％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒５９％，報５８﹒９５元；港交所（００３８

８）跌０﹒６５％，報２７３﹒２元；騰訊控股（００７００）跌０﹒３６％，報３８９﹒６元

；中移動（００９４１）跌１﹒４４％，報６８﹒４元；友邦保險（０１２９９）升１﹒０２％

，報８３﹒８５元。



十大跌幅恆指成分股表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中海油 （００８８３） １２﹒９６元 跌２﹒８５％

中海外 （００６８８） ２７﹒５０元 跌２﹒６５％

華潤置地（０１１０９） ３４﹒８０元 跌２﹒２５％

瑞聲科技（０２０１８） ６３﹒２０元 跌２﹒０９％

銀河娛樂（０００２７） ５６﹒４５元 跌２﹒００％



中國神華（０１０８８） １４﹒８８元 跌１﹒９８％

交通銀行（０３３２８） ５﹒２５元 跌１﹒８７％

蒙牛乳業（０２３１９） ３１﹒６５元 跌１﹒８６％

中石油 （００８５７） ３﹒７５元 跌１﹒８３％

工商銀行（０１３９８） ５﹒６０元 跌１﹒７５％

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（ｕｌ）

