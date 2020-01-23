《盤後部署》武漢疫情蔓延，港股或下試２７０００點回補上升裂口

《經濟通通訊社２３日專訊》港股昨日（２２日）稍為喘息見反彈３５５點，然而有關疫症

蔓延消息不斷，武漢今日更破天荒「封城」，港股今早低開２３１點報２８１０９。除了澳門確

診了第二宗武漢肺炎病例，香港亦初步懷疑有第二宗感染個案，而今天將有確診結果。藍籌股近

乎全線向下，濠賭、地產、壽險板塊為重災區，午後跌幅擴大，最低見２７７０６點，逼近２５

０天（牛熊分界線）（新報２７７０４點），尾市跌幅收窄，最終收報２７９０９點，跌４３１

點或１﹒５２％，主板成交１１８７﹒０６億元增多近１７％。國企指數收報１０９５２點，跌

２２２點或１﹒９９％。

Ａ股繼續尋低，上證綜指收報２９７６點，跌８４點或２﹒７５％；深證成指收１０６８１

點，跌３９０點或３﹒５２％，兩市總成交８０９０﹒３８億元人民幣增加近１４﹒３％。



＊留意下星期英美央行議息＊



雖然中國新型肺炎疫情有惡化跡象，或拖累全球經濟增長勢頭，但外匯市場避險情緒未見升

溫，美元匯價隔晚變動不大，隔晚金價亦微跌。另一方面，市場關注英國央行下周四（３０日）

是否減息，有分析指受惠預期英國「脫歐」進程順利、大量資本流入英鎊資產，預期英鎊在年內

大部分時間將穩步攀升。多數外匯分析師認為，若央行真的減息，那非一次性舉動，將有利於英

國經濟，終而使英鎊得到支撐。

與此同時，投資者亦留意下周二及周三（２８日至２９日）聯儲局今年首次議息及會後聲明

，將於香港時間下周四凌晨有結果，目前市場預期維持利率不變的機率較大。



＊醫藥板塊短線仍看高一線＊



因疫症消息，這三日港股已累積近９００點跌幅，肺炎疫情未見有利好消息支撐，拖累今天

恆指一度逼近２５０天牛熊分界線支持，加上港市離農曆新年假只餘半個交易日，預計短線未必

有太多資金流入。港股短期或失守２５０天線，支持位先看去年１２月１３日的上升裂口底部，

即約２７０００水平。若然中港能平安渡過農曆新年假感染高危時期，不明朗因素減退，可上望

２８５００點，即貼近２０天線水平。

個股方面，同樣出於疫症消息，藥股及醫療板塊仍看高一線，未來可多加留意中生製藥

（０１１７７）、三生製藥（０１５３０）、石藥（０１０９３）及平安好醫生

（０１８３３）、恆大健康（００７０８）等，唯投資者切記緊貼市況，任何有關武漢疫症的消

息均有可能令相關板塊錄大幅波動。（ｎｓ）

