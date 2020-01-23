《經濟通通訊社２３日專訊》美國個人護理與藥業公司強生公布業績，上年第四季盈利按年
增近３２％至４０﹒１億元（美元．下同），調整後每股盈利１﹒８８元，略勝預期１﹒８７元
，惟上年同期為１﹒９７元。
期內，銷售額按年升１﹒７％至２０７﹒５億元，低於市場預期２０８﹒７億元。總收入增
３﹒５％至１０５﹒５億元，亦低於預期１０６﹒３億美元。
公司預期，今年調整後每股收益達８﹒９５元至９﹒１０元，惟市場預期為９﹒０９元。另
外預期今年銷售額達８５４億至８６２億元，高於預期８５３﹒９億元。（ａｌ）
23/01/2020 08:37
【外企業績】強生上季盈利按年增近３２％，每股盈利略勝預期
《經濟通通訊社２３日專訊》美國個人護理與藥業公司強生公布業績，上年第四季盈利按年
增近３２％至４０﹒１億元（美元．下同），調整後每股盈利１﹒８８元，略勝預期１﹒８７元
，惟上年同期為１﹒９７元。
期內，銷售額按年升１﹒７％至２０７﹒５億元，低於市場預期２０８﹒７億元。總收入增
３﹒５％至１０５﹒５億元，亦低於預期１０６﹒３億美元。
公司預期，今年調整後每股收益達８﹒９５元至９﹒１０元，惟市場預期為９﹒０９元。另
外預期今年銷售額達８５４億至８６２億元，高於預期８５３﹒９億元。（ａｌ）
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