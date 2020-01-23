【脫歐協議】英國國會上議院通過脫歐法案，將交由英女王簽字生效

《經濟通通訊社２３日專訊》英國上議院周三（２２日）放棄對脫歐法案的反對，接受下議

院通過的脫歐法案，法案將交由女王伊麗莎白二世簽署成為法律，英國將於９日內離開歐盟。

脫歐協議現待下周三（２９日）歐盟正式批准。及後英國將進入過渡期，並持續至今年年底

，期間英國將繼續受歐盟法律約束，直到與歐盟成員國達成新貿易協議。

英國脫歐大臣巴克雷表示，這是一項歷史性立法的時刻。不過財政大臣賈維德就認為，英國

達成協議的最後期限是今年太緊迫。（ａｌ）

